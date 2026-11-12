Obezite tanısında tek ölçüt yetmiyor: 844 bin kişinin verileri incelendi

Çin, İngiltere, ABD ve İspanya'daki dört araştırma grubunun yaptığı çalışmada, toplam 844 bin 108 yetişkinin verileri incelendi.

Çalışmada obezite hastalığı, organ işlevlerinde bozulmaya yol açan "klinik obezite" ve henüz bu tür bir bozulmaya neden olmayan "klinik öncesi obezite" olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirildi.

Buna göre, vücut kitle indeksinin tek başına kullanılması bazı kişilerin obez olarak yanlış sınıflandırılmasına, bazılarının ise obezite tanısının gözden kaçırılmasına neden oldu.

Yalnızca vücut kitle indeksinin kullanılması, katılımcıların yüzde 1,2 ila 3,1'inin obez olarak fazla, yüzde 5,2 ila 8,6'sının ise eksik sınıflandırılmasına yol açtı.

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Bel çevresi ve bel-boy oranının da değerlendirmeye dahil edilmesiyle obezite yaygınlığı ülkelere göre yüzde 3,3 ila 7,4 arttı.

Başlangıçta klinik öncesi obezitesi bulunan kişilerin yüzde 77,4 ila 91,3'ünün 10 yıl içinde klinik obeziteye ilerlemediği tespit edildi.

Klinik obezitesi bulunan kişilerin herhangi bir nedenle hayatını kaybetme riskinin, obezitesi ve organ işlev bozukluğu bulunmayanlara kıyasla yüzde 69 daha yüksek olduğu belirlendi. Klinik öncesi obezitede ise bu risk artışı yüzde 19 olarak hesaplandı.

Bu kapsamda araştırmacılar, tanı konulmadan önce vücut kitle indeksinin yanı sıra bel çevresi gibi ölçümlerle vücut yağ oranının değerlendirilmesini ve kalp veya karaciğer sorunları gibi kilo kaynaklı organ işlev bozukluklarının dikkate alınmasını önerdi.

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Araştırmanın yazarlarından Profesör Francesco Rubino, yaptığı açıklamada, "Vücut kitle indeksi tek başına bir kişinin halihazırda hasta olup olmadığını, hastalık riski taşıyıp taşımadığını veya ne tür bir bakıma ihtiyaç duyduğunu gösteremez. Bu durum, kişilerin hem yetersiz hem de gereğinden fazla tedavi görmesine yol açabilir. Yeni tanım, kişiye özel ve ihtiyaçlarla orantılı sağlık hizmeti sunulmasını mümkün kılarken, yalnızca vücut kitle indeksine dayalı tek tip bir tanım bunu engelliyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, "Nature" dergisinde yayımlandı.