Diş eti kanaması hafife almayın: Diş etindeki sorun kalbe uzanıyor

Türkiye’de diş eti hastalıkları yaygınlaşıyor. Araştırmalara göre gençlerin yüzde 57’sinde diş eti kanaması görülüyor. Yetişkinlerde bu oran yüzde 71’e kadar ulaşıyor. Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Gönen Özcan, sorunun genetik nedenlerden çok günlük alışkanlıklardan kaynaklandığını belirtti. Özcan, "Genler, mine yapısına ve diş eti kalınlığına küçük ölçüde etki eder. Ama çürüğü ve diş eti hastalığını belirleyen asıl etkenler şeker tüketimi, yanlış fırçalama, florür kullanımı ve sigara kullanımaktan kaynaklanıyor" dedi.

Kanıyor diye fırçalamayı bırakmayın

Diş eti kanamasının önemli bir uyarı olduğunu belirten Özcan, "Fırçalarken kanıyorsa, diş eti uyarı veriyor demektir." dedi. Kanamanın en yaygın nedeninin dişlerde biriken bakteriler ve diş taşı olduğunu söyledi. Özcan, "Hastaların sık yaptığı hata, 'kanıyor' diye fırçalamayı bırakmaktır. Bu, iltihabı ilerletir. Yumuşak fırçayla nazik ama düzenli fırçalamaya devam edin. Kanama bir hafta içinde geçmezse diş hekimine gidin" uyarısında bulundu.

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Gönen Özcan

Kalp ve diyabetle bağlantılı

Diş eti hastalıklarının başka sağlık sorunlarıyla da ilişkili olduğunu vurgulayan Özcan, "Diş eti iltihabı vücudun tamamını ilgilendiriyor. Diyabetten kalp hastalığına, erken doğumdan akciğer enfeksiyonuna kadar uzanan bir ilişki ağı var" değerlendirmesinde bulundu. Özcan, gün boyu atıştırmanın da dişlere zarar verdiğini belirterek düzenli fırçalama ve diş hekimi kontrolünü öneriyor.

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Çocukların yüzde 64'ünde çürük var

Türkiye Ağız ve Diş Sağlığı Profili Araştırması'na göre beş yaşındaki çocukların yüzde 64,4'ünde diş çürüğü bulunuyor. Ayrıca 65-74 yaş grubundakilerin ise yüzde 27,4'ünün hiç doğal dişi kalmadığı kayıtlara geçti.

Bu belirtiler varsa dikkat

Diş eti hastalıkları çoğu zaman erken belirtilerle kendini gösteriyor. Uzmanlar belirtilere dikkat edilmesini öneriyor. Bu belirtilerin görülmesi halinde diş hekimine başvurulması gerekiyor:

* Diş fırçalarken kanama

* Diş etlerinde kızarıklık ve şişlik

* Sürekli ağız kokusu

* Diş etlerinin çekilmesi

* Dişlerde uzama hissi veya sallanma

* Diş eti kenarından iltihap gelmesi

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