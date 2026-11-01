Süt dişi çürükleri kalıcı dişi de etkileyebilir

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nden Diş Hekimi Dt. Elif Yertürk, süt dişlerinin geçici olduğu düşüncesiyle ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, "Süt dişleri yalnızca çiğnemeyi sağlamaz. Konuşma gelişimine katkıda bulunur, çocukların besinleri rahat tüketmesine yardımcı olur ve kalıcı dişler için yer tutar. Bu nedenle süt dişlerinin sağlıklı olması, çocuğun hem ağız sağlığı hem de genel gelişimi açısından büyük önem taşır" dedi.

ÇÜRÜK ENFEKSİYONA DÖNÜŞEBİLİR

Tedavi edilmeyen süt dişi çürüklerinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Yertürk, “Çürükler ilerlediğinde ağrı, enfeksiyon, apse, yüz şişliği ve ateş görülebilir. Çocuk ağrı nedeniyle yemek yemekten kaçınabilir, çiğneme fonksiyonu ve beslenmesi olumsuz etkilenebilir. Enfeksiyon, alttan gelişmekte olan kalıcı dişler açısından da risk oluşturabilir. Çürüklerin ilerlemesiyle diş dokusunda daha fazla hasar oluşur ve tedavi süreci daha kapsamlı hale gelebilir” diye konuştu.

Süt dişlerinin erken kaybedilmesinin kalıcı dişlerin yerleşimini bozarak ortodontik sorunlara yol açabileceğini belirten Yertürk, bu durumun çiğneme, konuşma ve çene gelişimini de olumsuz etkileyerek ileride daha kapsamlı tedavi gerektirebileceğini söyledi.