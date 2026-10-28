İstanbul'da sel felaketi sonrası kritik uyarı: Bulaşıcı hastalık riski var mı?

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel baskınlarının ardından kentteki halk sağlığı önlemleri artırıldı. Sel sularının çekilmesiyle birlikte baş gösteren hijyen, güvenli su temini, küf oluşumu ve olası bulaşıcı hastalık risklerine karşı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sahada aralıksız denetimlerini sürdürüyor.

SAHADA YOĞUN DENETİM: 3 BİN 500'DEN FAZLA KLOR NUMUNESİ ALINDI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Mete Güngör, sel felaketinin hemen ardından 200'den fazla çevre sağlığı teknisyeninin sahada görevlendirildiğini açıkladı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 39 ilçe sağlık müdürlüğünün koordinasyonunda 3 bin 500'ü aşkın klor bakiyesi ve 870 şebeke suyu numunesi analize gönderildi. İSKİ ile koordineli şekilde iki gün boyunca süper klorlama yapılarak şebeke suyu güvenliği koruma altına alındı.

AYAZAĞA'DA EV EV ZİYARET: "ERKEN UYARI SİSTEMİMİZ DEVREDE"

Halk sağlığı ekiplerinin sadece laboratuvar analizleriyle sınırlı kalmayıp ev ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirten Dr. Güngör, Ayazağa'da bir günde 100'e yakın hanenin denetlendiğini ifade etti. Hekimler, psikologlar, sosyal çalışmacılar, ebe ve hemşirelerden oluşan ekipler; kronik hastaları, yaşlıları ve çocukları yalnız bırakmayarak yerinde sağlık taraması gerçekleştirdi. Bakanlığın Erken Uyarı Sistemi sayesinde olası bir vaka kümelenmesinin anında tespit edilebildiği, ancak şu an için endişe verici bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

NEMLİ ORTAMLAR VE KÜF TEHLİKESİNE DİKKAT!

Sel sularının evlerde yarattığı neme ve küf riskine dikkat çeken Güngör, ıslanan alanların hızla kurutulup havalandırılması gerektiğinin altını çizdi. Kontrolsüz yapılan küf temizliğinin solunum yoluyla mantar enfeksiyonlarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Ayrıca temizlik esnasında farklı kimyasal maddelerin karıştırılmasının zehirlenmelere neden olabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARILAR: TETANOS VE HİJYEN RİSKİ

Sel ve temizlik çalışmaları sırasında meydana gelebilecek kirli yaralanmalara karşı vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak tetanos aşısı durumlarını kontrol ettirmeleri tavsiye edildi. Şebeke suyu altyapısındaki bina içi risklere karşı da uyarıda bulunan yetkililer, şüpheli durumlarda içme sularının kapalı şişelerden temin edilmesini veya kaynatılarak kullanılmasını önerdi.

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