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Baraj doluluk oranı çok kritik seviyede! Belediyeden 'bölgeye yaklaşmayın' uyarısı

Baraj doluluk oranı çok kritik seviyede! Belediyeden 'bölgeye yaklaşmayın' uyarısı

10:24, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 10:32, 28/10/2026, Çarşamba
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Baraj doluluk oranı çok kritik seviyede! Belediyeden 'bölgeye yaklaşmayın' uyarısı

İstanbul'da yaşanan şiddetli yağışların ardından Alibey Barajı'nda doluluk oranı yüzde 77 seviyelerine kadar ulaştı. Fazla suyun Alibeyköy Deresi'ne kontrollü olarak deşarj edilecek olması nedeniyle Eyüpsultan Belediyesi, can ve mal güvenliği için dere yatağı çevresindeki vatandaşlara bölgeden uzak durmaları uyarısında bulundu.

İstanbul genelinde etkili olan son yağışlar barajlardaki su seviyesini hızla yükseltirken, kritik noktaya ulaşan barajlar için de tedbir önlemleri devreye sokulmaya başlandı.

İstanbul genelinde etkili olan son yağışlar barajlardaki su seviyesini hızla yükseltirken, kritik noktaya ulaşan barajlar için de tedbir önlemleri devreye sokulmaya başlandı.

Eyüpsultan sınırları içerisinde yer alan Alibey Barajı'nda kapasitenin dolma noktasına gelmesi üzerine belediye ve İSKİ ekipleri dere yatağında su tahliyesi planlamasını kamuoyuna duyurdu.

Eyüpsultan sınırları içerisinde yer alan Alibey Barajı'nda kapasitenin dolma noktasına gelmesi üzerine belediye ve İSKİ ekipleri dere yatağında su tahliyesi planlamasını kamuoyuna duyurdu.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'u etkileyen şiddetli yağışlar öncesinde yüzde 34,44 seviyelerinde seyreden Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 77,29'a kadar çıktı.


NTV'de yer alan habere göre; barajdaki doluluk oranının son günlerde yüzde 72-73 bandında seyretmesi üzerine fazla suyun emniyetli şekilde tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'u etkileyen şiddetli yağışlar öncesinde yüzde 34,44 seviyelerinde seyreden Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 77,29'a kadar çıktı. NTV'de yer alan habere göre; barajdaki doluluk oranının son günlerde yüzde 72-73 bandında seyretmesi üzerine fazla suyun emniyetli şekilde tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NDEN UYARI: DERE YATAĞINDAN UZAK DURUN


Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, barajda biriken fazla suyun Alibeyköy Deresi'ne kontrollü olarak deşarj edileceği duyuruldu. Can ve mal güvenliğinin korunması adına dere çevresinde bulunulmaması ve dere yatağına kesinlikle yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı. Tayakadın bölgesinden doğup Haliç'e dökülen dere hattı boyunca önlemler artırıldı.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NDEN UYARI: DERE YATAĞINDAN UZAK DURUNEyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, barajda biriken fazla suyun Alibeyköy Deresi'ne kontrollü olarak deşarj edileceği duyuruldu. Can ve mal güvenliğinin korunması adına dere çevresinde bulunulmaması ve dere yatağına kesinlikle yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı. Tayakadın bölgesinden doğup Haliç'e dökülen dere hattı boyunca önlemler artırıldı.

14 EKİM SEL FELAKETİNDE BİLANÇO AĞIR OLMUŞTU

İstanbul genelinde 15 Ekim tarihinde son 83 yılın en yüksek yağış rekoru kırılmış, metrekareye düşen 273 kilogramlık yağış büyük felakete yol açmıştı. Özellikle Sarıyer Ayazağa bölgesinde 300 iş yeri ve 200 araç hasar görmüş, Kocaeli ve İstanbul genelinde 10 kişi hayatını kaybetmişti.

14 EKİM SEL FELAKETİNDE BİLANÇO AĞIR OLMUŞTUİstanbul genelinde 15 Ekim tarihinde son 83 yılın en yüksek yağış rekoru kırılmış, metrekareye düşen 273 kilogramlık yağış büyük felakete yol açmıştı. Özellikle Sarıyer Ayazağa bölgesinde 300 iş yeri ve 200 araç hasar görmüş, Kocaeli ve İstanbul genelinde 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İSTANBUL BARAJLARI SON 10 YILIN EN YÜKSEK EKİM ORTALAMASINDA


Son yağışlarla birlikte kent genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 52,97 seviyesine yükseldi. Bu rakam son 10 yılın en yüksek ekim ayı ortalaması olarak kayıtlara geçti.


Diğer barajlardaki doluluk oranları ise Darlık'ta yüzde 89,42, Ömerli'de yüzde 77,47, Elmalı'da yüzde 65,35 ve Terkos'ta yüzde 37,3 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJLARI SON 10 YILIN EN YÜKSEK EKİM ORTALAMASINDASon yağışlarla birlikte kent genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 52,97 seviyesine yükseldi. Bu rakam son 10 yılın en yüksek ekim ayı ortalaması olarak kayıtlara geçti. Diğer barajlardaki doluluk oranları ise Darlık'ta yüzde 89,42, Ömerli'de yüzde 77,47, Elmalı'da yüzde 65,35 ve Terkos'ta yüzde 37,3 olarak ölçüldü.

ALİBEY DERESİ NEREDEN GEÇİYOR?

Alibey Deresi, İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.


Çatalca Yarımadası'nın kuzeyindeki Tayakadın bölgesinde doğan dere, Arnavutköy ve Sultangazi sınırlarını geçip, Eyüpsultan'daki Alibey Barajı'nı besliyor.


Dere ardından Kağıthane Deresi ile birleşip Haliç'e dökülüyor.

ALİBEY DERESİ NEREDEN GEÇİYOR?Alibey Deresi, İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.Çatalca Yarımadası'nın kuzeyindeki Tayakadın bölgesinde doğan dere, Arnavutköy ve Sultangazi sınırlarını geçip, Eyüpsultan'daki Alibey Barajı'nı besliyor.Dere ardından Kağıthane Deresi ile birleşip Haliç'e dökülüyor.
Başlıklar :İstanbulAlibey BarajıAlibeyköy DeresiEyüpsultan Belediyesi
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