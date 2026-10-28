Baraj doluluk oranı çok kritik seviyede! Belediyeden 'bölgeye yaklaşmayın' uyarısı

İstanbullular yola çıkmadan dikkat: 29 Ekim kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu için heyecanlı bekleyiş sürerken, yarın trafiğe çıkacak olan milyonlarca İstanbulluyu yakından ilgilendiren kritik bir karar alındı. 103. yıl dönümü kutlamalarının kalbinin atacağı kentin en önemli ulaşım damarlarından bazıları tamamen araç trafiğine kapatılacak. İşte İstanbulluların yola çıkmadan önce güzergahını değiştirmesine neden olacak o kapanan yolların ve alternatif rotaların tüm detayları...