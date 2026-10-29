İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

Beyoğlu'nun göbeğinde gece yarısı korku dolu anlar: Ünlü isim 'deprem sandık' diyerek sitem etti

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bir binanın büyük bir gürültüyle çökmesi ve yanındaki binayı ağır hasara uğratması mahallede büyük paniğe neden oldu. Çöken binanın tam karşısında oturan ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, uykudan korkuyla uyandıklarını belirterek 3 gün önce de aynı sokakta başka bir binanın çöktüğünü söyleyip belediyelere acil önlem çağrısında bulundu.