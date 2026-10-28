İstanbul'da 3 mahallede alarm: 6 yapı için tahliye süreci başlatıldı
16:00, 28/10/2026, Çarşamba
AA
Kadıköy'de 3 mahallede yıkılma riski bulunan 6 yapının tahliyesine karar verildi
İstanbul Kadıköy'de yıkılma riski taşıyan 6 yapı için acil tahliye süreci başlatıldı. Üç mahallede bulunan ve can güvenliğini tehdit ettiği belirlenen yapılar için tebligat kararı beklenmeden harekete geçildi.
Kadıköy Belediyesince, 3 mahallede yıkılma riski nedeniyle 6 yapının tahliye süreci başlatıldı.
Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamada, Zühtüpaşa, Eğitim ve Rasimpaşa mahallelerindeki 6 yapının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi kapsamında düzenlenen teknik raporlar doğrultusunda, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunduğu, bu gerekçeyle tebligat kararı beklenmeksizin ivedilikle vatandaşların tahliyesinin başlatıldığı belirtildi.
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