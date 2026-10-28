Maltepe'de çöken Kardeşler Apartmanı'nda anahtar teslimleri başladı
İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki riskli yapılarda yaşayan hak sahipleri için yeni konutların teslimine bugün başlandı. Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Hicran Çakmak, 34 hak sahibine 3+1 dairelerin hazırlandığını belirterek, 180 ay vade seçeneğiyle İETT bloklarının kapılarını vatandaşlara açtıklarını duyurdu.
Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 8 Ekim sabah saat 05.40 sıralarında Kardeşler Apartmanı'nın çökmesi sonucu 5 vatandaş hayatını kaybetmişti. Facianın ardından binanın kalan kısımları yıkılırken, etraftaki tehlike arz eden tüm yapılar boşaltılarak kentsel dönüşüm kapsamına alınmıştı.
ardeşler Apartmanı'nın çökmesinin ardından riskli alanlar süratle tahliye edildi.
TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde hak sahiplerine hem 'yerinde dönüşüm' hem de tamamlanmış durumdaki 'Esenkent Mahallesi İETT Blokları'ndan 3+1 daire' alma seçenekleri sunuldu.
Sunulan teklifi kabul eden 8 hak sahibinden Kardeşler Apartmanı sakini 3 aile anahtarlarını teslim aldı.
Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Hicran Çakmak, "34 konutumuzun tamamını 3+1 olarak teklif ettik. Hak sahiplerimize 180 ay vade imkanı sunduk. 34 vatandaşımızın tamamı gelse bugün anahtarlarını teslim edecek durumdayız" açıklamasını yaptı.
"ACILARIN BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN YARISI BİZDEN KAMPANYASINA KATILIN"
Bölgedeki risklerin önüne geçmek amacıyla ivedilikle hareket ettiklerini vurgulayan Hicran Çakmak, "Vatandaşlarımızın bu acıları bir daha yaşamaması adına İstanbul'umuzda 39 ilçemizde devam eden 'Yarısı Bizden' kampanyasından faydalanarak binalarını yenilemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullanarak kentsel dönüşüm çağrısını yeniledi.