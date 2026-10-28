Oyların sayımı devam ederken İsrail muhalefetinde dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Eisenkot'a Arap partileriyle işbirliği çağrısında bulundu. İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Netanyahu'ya karşı “isyan” edilmesi gerektiğini dile getirirken Ortak Liste milletvekili Ofer Cassif "top artık muhalefette" ifadesini kullandı.

Oyların yüzde 70'i sayıldı

İsrail Merkezi Seçim Komitesi, oyların %72,4'ünün sayıldığını açıkladı.

Açıklanan son verilere göre, Netanyahu'nun bloğu 54 sandalyeye ulaşırken Eisenkot bloğu 48 sandalye olarak kaydedildi. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ile Raam partisi ise toplamda 18 sandalye elde etti.

Avigdor Liberman

Muhalefetten isyan çağrısı

İsrail'de sandıkların kapanmasının ardından İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, çarşamba günü erken saatlerde Likud Partisi içinde Netanyahu'ya karşı “isyan” çağrısı yaptı.

Liberman, “Bugün bir şey netleşti: Netanyahu, bir suç örgütünün lideri gibi davrandı, bundan aşağı kalır yanı yok. Tüm kırmızı çizgileri aştı” ifadelerini kullandı.

Likud Partisi içinde isyan çağrısını yineleyen Liberman, “Likud'daki arkadaşlarımdan onlarca telefon aldım. Bu adamın siyasi sahneden çekilmesi gerekiyor” dedi.

İsrail basını: Trump, Smotrich ve Ben-Gvir'siz bir hükümet istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, mevcut Ekonomi Bakanı Bezazel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yer almadığı bir hükümet istediği öne sürüldü.

İsrail gazetesi Jerusalem Post'a konuşan ABD'li kaynaklara göre Trump, aşırı sağcı bakanların bölgesel barış hedefleri önünde engel teşkil ettiğini düşünüyor.

Kaynaklar, konuya ilişkin “ABD Başkanı, Ben-Gvir ve Smotrich’in bölgesel barış hedeflerine zarar verdiğine inanıyor” ifadelerini kullandı.

Yair Golan

İsrail'de Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Yashar'ın Gadi Eisenkot önderliğindeki bloktaki partilerin Arap partileriyle ortaklık kurarak hükümet oluşturmasını ve hükümetin çoğunluğa sahip olmasını istedi.

Golan "Gerçeklik bize çok önemli bir ders vermeli: Eğer korkmayı bırakmazsak ve ırkçılığa son vermezsek burada geleceğimiz yok. Netanyahu'nun Yahudi oyları ve Arap oyları arasında yaptığı ırkçı ayrımı artık kabul etmemeliyiz" dedi.

İsrail'de hükümet kurma süresi ve işleyiş

İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen siyasiye bu süreci tamamlaması için en fazla 42 günlük bir zaman dilimi tanınıyor. Başlangıçta 28 gün olan bu süre, cumhurbaşkanının kararıyla 14 gün daha uzatılabiliyor. Bu süreç, partiler arasında zorlu koalisyon pazarlıklarına sahne oluyor.

Görevli aday, meclis çoğunluğunu sağlayabilmek adına diğer partilere bakanlık koltukları veya politik konularda çeşitli tavizler sunabiliyor.

Koalisyon senaryoları ve güvenoyu şartı

Mecliste çoğunluğu ifade eden 61 sandalye hedefine ulaşılamaması durumunda farklı formüller devreye giriyor. Aday, küçük partilerin desteğine başvurarak bir azınlık hükümeti kurmayı deneyebileceği gibi, başbakanlık görevinin dönüşümlü olarak yürütüleceği bir güç paylaşımı anlaşması da yapabiliyor.

Yeni kurulacak kabinenin resmen göreve başlayabilmesi için parlamentodan mutlaka güvenoyu alması şart koşuluyor. Bu oylamada basit çoğunluğun sağlanması yeterli görülüyor. Oylama sırasında bazı milletvekillerinin çekimser kalması halinde, 61 oy sınırına ulaşılmasa dahi hükümet meclisten onay alabiliyor.

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