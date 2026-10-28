Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Soykırım seçimi: Katil kaybetti kilit Araplar

Soykırım seçimi: Katil kaybetti kilit Araplar

04:00, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Soykırım seçimi: Katil kaybetti kilit Araplar
Netanyahu, Eisenkot.

İsrail, 7 Ekim 2023’te başlayan soykırımın ardından ilk kez seçime gitti. Son 40-50 yılın en yüksek katılımlı seçiminde sonuçlar bugün açıklanacak. Anketlerde önde görünen Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot’un kesin zafer kazanması beklenmiyor. Ancak iki isim de Filistin’de soykırım politikası istiyor.

Son üç yıldır Gazze ve Batı Şeria’da soykırım işleyen, Lübnan ve Suriye’den toprak gasbeden ve ABD ile birlikte İran’a savaş açan İsrail’de, kritik parlamento (Knesset) seçimleri dün yapıldı. Sandıklar dün akşam saat 22.00 itibariyle kapanırken, sandık çıkış anketleri İsrail için bir belirsizlik dönemine işaret etti. İlk snuçlara göre eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok 53 sandalyeye ulaşarak 50 milletvekili çıkaran mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğunu geride bırakırken Arap partilerinin oluşturduğu blok ise hükümet pazarlıklarında kilit konuma yükseldi.

HÜKÜMET KURACAK ÇOĞUNLUĞA ULAŞAMADILAR

İsrail'de dört yıl aradan sonra yapılan genel seçimin ardından sandık çıkış anketlerine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu koalisyonunu geride bırakırken, hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Yerel saatle sabah 07.00'de başlayan oy kullanma işleminin saat 22.00'de sona ermesinin ardından sandık çıkış anketleri yayımlandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok 53 sandalyeye ulaşarak, 50 milletvekili çıkaran mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğunu geride bıraktı. Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloğu 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.

İKİ ARAP LİSTESİ KNESSET'E 17 MİLLETVEKİLİ GÖNDERDİ

İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde, onları temsil eden iki Arap listesi Meclis'e toplam 17 milletvekili gönderdi. Sandık çıkış anketlerine göre, mevcut Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçim yarışını 25 milletvekiliyle birinci tamamladı. Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi ise 21 sandalyede kalarak ikinci parti oldu. Muhalefet bloğunda yer alan eski İsrail başbakanları Naftali Bennett ve Yair Lapid'in Birlikte Listesi 14, eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 10 milletvekiliyle Meclis'te temsil edilmeye hak kazandı. Mevcut iktidar bloğunda yer alan Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) Şas Partisi ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 6'şar sandalyeyle seçim yarışını tamamladı. Yine Netanyahu'nun müttefikleri aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi 6 milletvekili çıkardı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 10 milletvekili çıkarırken, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi (Birleşik Liste) ise Meclis'te 7 milletvekiliyle temsil edilecek. Kesin sonuçların yapılacak itirazların ardından en geç 8 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

YÜKSEK KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

1988 yılından beri ilk kez zamanında yapılan seçimlerde Netanyahu büyük bir şok yaşamış oldu. İsrail’de 2022 yılında yapılan son seçimlerde katılım oranı yüzde 70,63 olarak belirlenmişti. Dünkü seçimlerde ise yerel saatle 20.00 itibarıyla oy kullananların oranı yüzde 74,3'e ulaştı. İsrail Merkez Seçim Komitesi'ne göre, sandıkların kapanmasına 2 saat kala seçmen katılım oranı 2022'deki son genel seçimlerdeki toplam katılım oranını geçti.

Netanyahu Büyük Panik yaşadı

  • Seçimin ilk saatlerinden itibaren özellikle muhalefetin ve Arap partilerinin güçlü olduğu yerlerde seçime katılım oranının hükümeti destekleyen bölgelerden daha fazla olması Netanyahu’yu panikletti. Netanyahu, sosyal medya platformu X’teki hesabından peş peşe “Acil durum” koduyla yayınladığı açıklamalarda, aşırı sağcı Yahudilere sandıklara gitme çağrısı yaparken, “Arapların seçim merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturduğu söyleniyor. Bizim bölgelerimizde ise sandıklar boş. Evde kalmanıza izin yok, evden çıkın ve sandıklara gidin” cümlelerine yer verdi. Netanyahu ayrıca, gün içinde genel seçimlerde devam eden oy verme işlemi sırasında bir AVM’ye giderek eline aldığı megafonla ziyaretçilerden partisine oy vermelerini istedi. Ayrıca Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, akşam saatlerinde ise oy verme süresinin uzatılması için İsrail Merkez Seçim Komitesi’ne başvuruda bulundu. Ancak Netanyahu'nun partisinin bu talebi reddedildi ve oy verme işlemi 22.00 itibariyle sona erdi.

Binyamin Netanyahu elinde megafonla AVM’leri gezerek oy dilendi
Dünya
Binyamin Netanyahu elinde megafonla AVM’leri gezerek oy dilendi
İsrail seçimlerinde büyük sürpriz: Netanyahu’nun kaderi Arapların elinde
Dünya
İsrail seçimlerinde büyük sürpriz: Netanyahu’nun kaderi Arapların elinde
İsrail’de Arapların oy hakkına müdahale: Oy kullanmaya gelenleri darbettiler
Dünya
İsrail’de Arapların oy hakkına müdahale: Oy kullanmaya gelenleri darbettiler

Başlıklar :israilseçimnetanyahuEisenkot
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026