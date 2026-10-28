Soykırım seçimi: Katil kaybetti kilit Araplar

Son üç yıldır Gazze ve Batı Şeria’da soykırım işleyen, Lübnan ve Suriye’den toprak gasbeden ve ABD ile birlikte İran’a savaş açan İsrail’de, kritik parlamento (Knesset) seçimleri dün yapıldı. Sandıklar dün akşam saat 22.00 itibariyle kapanırken, sandık çıkış anketleri İsrail için bir belirsizlik dönemine işaret etti. İlk snuçlara göre eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok 53 sandalyeye ulaşarak 50 milletvekili çıkaran mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğunu geride bırakırken Arap partilerinin oluşturduğu blok ise hükümet pazarlıklarında kilit konuma yükseldi.

HÜKÜMET KURACAK ÇOĞUNLUĞA ULAŞAMADILAR

İsrail'de dört yıl aradan sonra yapılan genel seçimin ardından sandık çıkış anketlerine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu koalisyonunu geride bırakırken, hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Yerel saatle sabah 07.00'de başlayan oy kullanma işleminin saat 22.00'de sona ermesinin ardından sandık çıkış anketleri yayımlandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok 53 sandalyeye ulaşarak, 50 milletvekili çıkaran mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğunu geride bıraktı. Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloğu 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.

İKİ ARAP LİSTESİ KNESSET'E 17 MİLLETVEKİLİ GÖNDERDİ

İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde, onları temsil eden iki Arap listesi Meclis'e toplam 17 milletvekili gönderdi. Sandık çıkış anketlerine göre, mevcut Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçim yarışını 25 milletvekiliyle birinci tamamladı. Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi ise 21 sandalyede kalarak ikinci parti oldu. Muhalefet bloğunda yer alan eski İsrail başbakanları Naftali Bennett ve Yair Lapid'in Birlikte Listesi 14, eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 10 milletvekiliyle Meclis'te temsil edilmeye hak kazandı. Mevcut iktidar bloğunda yer alan Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) Şas Partisi ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 6'şar sandalyeyle seçim yarışını tamamladı. Yine Netanyahu'nun müttefikleri aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi 6 milletvekili çıkardı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 10 milletvekili çıkarırken, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi (Birleşik Liste) ise Meclis'te 7 milletvekiliyle temsil edilecek. Kesin sonuçların yapılacak itirazların ardından en geç 8 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

YÜKSEK KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

1988 yılından beri ilk kez zamanında yapılan seçimlerde Netanyahu büyük bir şok yaşamış oldu. İsrail’de 2022 yılında yapılan son seçimlerde katılım oranı yüzde 70,63 olarak belirlenmişti. Dünkü seçimlerde ise yerel saatle 20.00 itibarıyla oy kullananların oranı yüzde 74,3'e ulaştı. İsrail Merkez Seçim Komitesi'ne göre, sandıkların kapanmasına 2 saat kala seçmen katılım oranı 2022'deki son genel seçimlerdeki toplam katılım oranını geçti.

Netanyahu Büyük Panik yaşadı

Seçimin ilk saatlerinden itibaren özellikle muhalefetin ve Arap partilerinin güçlü olduğu yerlerde seçime katılım oranının hükümeti destekleyen bölgelerden daha fazla olması Netanyahu’yu panikletti. Netanyahu, sosyal medya platformu X’teki hesabından peş peşe “Acil durum” koduyla yayınladığı açıklamalarda, aşırı sağcı Yahudilere sandıklara gitme çağrısı yaparken, “Arapların seçim merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturduğu söyleniyor. Bizim bölgelerimizde ise sandıklar boş. Evde kalmanıza izin yok, evden çıkın ve sandıklara gidin” cümlelerine yer verdi. Netanyahu ayrıca, gün içinde genel seçimlerde devam eden oy verme işlemi sırasında bir AVM’ye giderek eline aldığı megafonla ziyaretçilerden partisine oy vermelerini istedi. Ayrıca Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, akşam saatlerinde ise oy verme süresinin uzatılması için İsrail Merkez Seçim Komitesi’ne başvuruda bulundu. Ancak Netanyahu'nun partisinin bu talebi reddedildi ve oy verme işlemi 22.00 itibariyle sona erdi.

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