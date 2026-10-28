Şam’dan Ürdün’e katliam tepkisi

İsrail seçimlerinde büyük sürpriz: Netanyahu’nun kaderi Arapların elinde

İsrail’de sandıkların kapanmasının ardından açıklanan ilk sonuçlar, Gazze soykırımcısı Başbakan Binyamin Netanyahu için zorlu bir döneme işaret ediyor. Ne iktidardaki aşırı sağ ittifak ne de Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet, hükümet kurmak için gereken çoğunluğa ulaşabildi. Seçimin en dikkat çekici sonucu ise Arap partilerinin yükselişi oldu. İlk projeksiyonlara göre 17-18 sandalyeye ulaşan Arap partileri, İsrail’de yeni hükümetin kurulmasında kilit aktör haline geldi. Ancak ortaya çıkan tablo, Netanyahu’nun iktidardan kesin olarak uzaklaştığı anlamına gelmiyor.