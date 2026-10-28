Şam’dan Ürdün’e katliam tepkisi
Ürdün savaş uçaklarının, önceki gece Suriye’nin güneyindeki Dera ve Suveyda kentleri kırsallarına düzenlediği saldırılarda üçü çocuk, biri yaşlı olmak üzere 8 sivil yaşamını yitirdi.
Ürdün hükümeti tarafından yayınlanan açıklamada, saldırının geçtiğimiz cuma günü Ürdün’ün kuzeyindeki Kerek kentinde bir Rum-Ortodoks Kilisesi’ne yönelik terör saldırısına cevap olarak yapıldığı ve terör örgütü DEAŞ unsurlarını hedef aldığı iddia edildi. Açıklamada, Suriye ile terörle mücadele için ortak komite kurulacağı ifade edildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada ise Suriye’nin egemenliğini ihlal edildiğine vurgu yapılarak saldırı kınandı. Açıklamada, saldırıda sivillerin öldüğüne işaret edilerek, Ürdün yönetiminin bölgeye düzenlediği bombardıman öncesi Şam ile koordinasyon kurmadığı kaydedildi. Öte yandan, Ürdün uçaklarının hedef aldığı evde ailesinden 7 kişiyi kaybeden Dera’nın güneyindeki Musaymiye köyünde yaşayan Suriye vatandaşı Muhammed Selim, olayla ilgili soruşturma açılmasını adaletin sağlanmasını istedi.