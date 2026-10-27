İsrail seçimlerinde 53 yılın katılım rekoru: Paniğe kapılan Netanyahu çareyi kirli provokasyonda buldu
İsrail'de son 53 yılın en yüksek seçime katılım oranı sağ cephede endişeye neden oldu. Aşırı sağcı koalisyonu devirmeyi hedefleyen muhaliflerin yoğun ilgisi üzerine Netanyahu, sosyal medyadan kışkırtıcı mesajlar yayımlayarak "Savaştayız" çağrısı yaptı.
İsrail'deki seçimlerde son yılların katılım rekoru kırılıyor.
Paniğe kapılan Netanyahu'dan peş peşe provakatif paylaşımlar
Şu ana kadar seçime katılımda son 53 yılın zirvesine ulaşıldı
Netanyahu'nun panik havası oluşturan çağrıları sürerken, ülkede sandığa katılım oranında şu ana kadar son 53 yılın zirvesine ulaşıldı.
İsrail Merkezi Seçim Komisyonunun verilerine göre, saat 14.00 itibarıyla oy kullanma oranı yüzde 44,9'a yükseldi. Bu oran, 2022 seçimlerinde aynı saatte kaydedilen yüzde 38,9'luk katılımın belirgin şekilde üzerinde kaldı.
Sandığa gidenlerin sayısı üç milyonu aşarken, bu oran saatlik kayıtların tutulmaya başlandığı 1973'ten bu yana saat 14.00 itibarıyla kaydedilen en yüksek oran oldu. Aynı saat dilimindeki bir önceki rekor 1988'de kırılmış ve bugünkü seviyenin 2,7 puan gerisinde kalmıştı.
Netanyahu cephesindeki tedirginliğin ve sağ tabanı harekete geçirmeye dönük kışkırtıcı söylemlerin ardında, Kanal 14'ün de aktardığı üzere Arap seçmenlerin başta Necef olmak üzere sandıklara gösterdiği yoğun ilgi ve aşırı sağcı koalisyonu devirme hedefi yatıyor.