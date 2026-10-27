İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP: Seçimde kim önde, sonuçlar ne zaman belli olacak?
İsrail’de 7,3 milyon seçmen, yeni hükümeti belirleyecek seçimler için bugün sandık başına gidiyor. Türkiye saatiyle 23.00’te sandıkların kapanmasının ardından oy sayımı başlayacak ve ilk sonuçlar açıklanmaya başlanacak. Kesin seçim sonuçların ise birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. İktidar koalisyonunun kurulabilmesi için en az 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor. Partilerin parlamentoya girebilmek için geçerli oyların en az %3,25'ini almaları gerekir. Gadi Eisenkot'un merkezci Yaşar partisi, Netanyahu'nun Likud partisinin az farkla önünde yer alıyor. İşte 2026 İsrail seçim sonuçları canlı takip.
İsrail'de bugün yapılacak yasama seçimleri düzenleniyor. Bu seçimlerle 26. Knesset'in 120 üyesinin tamamı seçilecek ve Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki 37. hükümetin yerini alacak iktidar koalisyonu belirlenecek. İsrail’de yaklaşık 7,3 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu genel seçim için sandık başına gitti. Seçim öncesi son anketlerde eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un liderliğindeki Yashar Partisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Likud Partisi’nin az farkla önünde görünüyor. Oy verme işleminin Türkiye saatiyle 23.00’te sona ermesinin ardından sandık çıkış anketlerinin açıklanması bekleniyor. İlk resmî sonuçların gece boyunca gelmesi, kesin sonuçların ise önümüzdeki hafta belli olması bekleniyor.
Sandık başı havası ve açıklanan son kamuoyu eğilimlerine göre yarış, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud ve sağ blok ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet ittifakı arasında kıl payı bir dengede seyrediyor. Seçime katılım oranının özellikle kilit bölgelerde ve kararsız seçmen gruplarında belirleyici olacağı ifade ediliyor.
İsrail'in orantılı temsil sistemine göre, partilerin Knesset'e girebilmek için oyların en az yüzde 3,25'ini almaları gerekiyor. Bu eşiğin altında kalan partilere verilen oylar sandalye sayısına dönüşmüyor ve bu durum daha geniş sağcı bloğu potansiyel olarak zayıflatabilir.
İsrail seçimi oy verme işlemi saat kaçta bitecek?
Ülke genelinde kurulan sandıklarda oy verme işlemi bugün saat 22.00’de sona erecektir. 120 sandalyeli Knesset'te 61 kişilik çoğunluk eşiğini aşan veya kilit partilerle koalisyon kurmayı başaran lider İsrail'in yeni hükümetini kurma görevini üstlenecek.
İsrail seçim sonuçları ne zaman belli olacak?
Sandıkların kapanmasıyla birlikte İsrail televizyon kanalları tarafından hazırlanan ilk sandık çıkış sonuçları yayınlanacak ve partilerin muhtemel sandalye dağılımı ilk kez netleşecektir.
Gece boyunca sürecek olan resmi oy sayım işlemlerinin ardından ilk resmi verilerin yarın sabah saatlerinde (28 Ekim Çarşamba) açıklanması, çifte zarfların (asker, diplomat ve hastane oyları) sayımıyla birlikte kesin seçim sonuçlarının ise hafta sonuna doğru netlik kazanması beklenmektedir.
İsrail'de seçim sistemi nasıl işliyor?
Orantılı temsil sisteminde İsrailliler bireysel adaylara değil, tek bir partiye oy verirler.
Partinin Knesset'te kazandığı sandalye sayısı, aldığı oy oranına bağlıdır. Örneğin, Netanyahu'nun Likud partisi ulusal oyların yüzde 50'sini alırsa, Knesset'in 120 sandalyesinin yüzde 50'sini kazanır.
Çoğunluk için 120 sandalyenin 61'ine ihtiyaç vardır.
Bir partinin Knesset'e girebilmesi için ulusal oyların en az yüzde 3,25'ini alması gerekir. Genel olarak yaklaşık bir düzine partinin barajı geçme şansının olduğu düşünülüyor, bu nedenle nihai sayım ve sandalye dağılımı zaman alacaktır.
İsrail'in yeni başbakanı nasıl seçilecek?
Son sayım tamamlandıktan sonra, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog parti liderleriyle başbakan olarak kimi istedikleri konusunda görüşecek ve ardından hükümet kurma şansının en yüksek olduğuna inandığı adayı görevlendirecektir.
Aday gösterilen kişinin hükümeti kurmak için 42 güne kadar süresi vardır. Mevcut durumda, İsrail'de hiçbir parti tek başına mutlak çoğunluğu kazanamamıştır, bu nedenle hükümetler partilerin koalisyonu tarafından kurulur ve hükümet kurma müzakereleri genellikle haftalar sürer.
Netanyahu veya rakipleri hükümet kuramazsa ne olur?
Eğer hükümet kurulmazsa, mevcut kabine, yani Netanyahu hükümeti, geçici hükümet olarak görevine devam edecektir. Ancak bu noktadan önce, en çok oyu alan kişi, azınlık hükümeti kurmak veya güç paylaşımı düzenlemesi kapsamında başbakanlık görevini dönüşümlü olarak üstlenmek üzere başka bir siyasi liderle çalışmak da dahil olmak üzere, küçük partilerden destek toplamak için farklı seçeneklere sahip olacaktır. Tüm müzakereler başarısız olursa ve hiçbir grup işlevsel bir hükümet kurmayı başaramazsa, yeni seçimler yapılması gerekecektir.
Mevcut Meclis sandalye dağılımı
Likud (Katil Netanyahu'nun partisi (32)
Şas (11)
Dini Siyonist Parti (7)
Otzma Yehudit (6)
Yeni Umut (4)
Muhalefet (60)
Yesh Atid (24)
Mavi ve Beyaz Ulusal Birlik (8)
Birleşik Tevrat Yahudiliği (7)
Agudat Yisrael (4)
Degel HaTorah (3)
Yisrael Beiteinu (6)
Ra'am (5)
Hadash–Ta'al (5)
Hadash (3)
Maki (2)
Bağımsız ( 1 )
Ta'al (2)
Emek (4)
Noam (1) Noam, İsrail'de aşırı sağcı Ortodoks Yahudi, Dini Siyonist bir siyasi partidir.