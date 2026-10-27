İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP: Seçimde kim önde, sonuçlar ne zaman belli olacak?

Sandık başı havası ve açıklanan son kamuoyu eğilimlerine göre yarış, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud ve sağ blok ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet ittifakı arasında kıl payı bir dengede seyrediyor. Seçime katılım oranının özellikle kilit bölgelerde ve kararsız seçmen gruplarında belirleyici olacağı ifade ediliyor.

İsrail'in orantılı temsil sistemine göre, partilerin Knesset'e girebilmek için oyların en az yüzde 3,25'ini almaları gerekiyor. Bu eşiğin altında kalan partilere verilen oylar sandalye sayısına dönüşmüyor ve bu durum daha geniş sağcı bloğu potansiyel olarak zayıflatabilir.