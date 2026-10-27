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ÖGG sınavı soruları ve cevap anahtarı 2026 A-B kitapçığı! 123. Dönem ÖGG soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı mı son dakika?

ÖGG sınavı soruları ve cevap anahtarı 2026 A-B kitapçığı! 123. Dönem ÖGG soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı mı son dakika?

12:07, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 12:07, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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ÖGG sınavı soruları ve cevap anahtarı 2026 A-B kitapçığı! 123. Dönem ÖGG soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı mı son dakika?

ÖGG sınavına katılacak adaylar için sınav takvimine ilişkin detaylar yeniden gündeme geldi. 2026 yılında yapılacak 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı, hem ilk kez özel güvenlik görevlisi olmak isteyenleri hem de mevcut kimlik kartını yenileyecek kişileri yakından ilgilendiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınava hazırlanan adaylar, oturumun hangi saatte başlayacağını ve ne zaman tamamlanacağını araştırıyor. Sınav merkezlerine gitmeden önce zaman planlaması yapmak isteyenler, sınav süresine ilişkin bilgileri de öğrenmek istiyor. Peki, 123. dönem ÖGG sınavı saat kaçta başlayacak? Sınavın bitiş saati belli mi, adaylara kaç dakika süre verilecek? İşte 2026 ÖGG sınavıyla ilgili merak edilen başlıklar...

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerle kimlik kartını yenilemeye hazırlanan adayların gündeminde 2026 ÖGG sınavı yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı öncesinde, sınav saatlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Sınava girecek adaylar, hazırlıklarını planlamak ve sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için oturumun başlangıç ve bitiş saatlerini öğrenmeye çalışıyor. Bunun yanında sınav süresinin kaç dakika olacağı da en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, 2026 yılında düzenlenecek ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte 123. dönem Özel Güvenlik Sınavı için adayların bilmesi gereken ayrıntılar...

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerle kimlik kartını yenilemeye hazırlanan adayların gündeminde 2026 ÖGG sınavı yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı öncesinde, sınav saatlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Sınava girecek adaylar, hazırlıklarını planlamak ve sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için oturumun başlangıç ve bitiş saatlerini öğrenmeye çalışıyor. Bunun yanında sınav süresinin kaç dakika olacağı da en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, 2026 yılında düzenlenecek ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte 123. dönem Özel Güvenlik Sınavı için adayların bilmesi gereken ayrıntılar...

123.DÖNEM ÖGG SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre, 123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Sınavı 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Türkiye genelindeki belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek oturumlarda adaylara, katıldıkları eğitim programına göre farklı süreler tanınacak.

123.DÖNEM ÖGG SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre, 123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Sınavı&nbsp;24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da&nbsp;başlayacak. Türkiye genelindeki belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek oturumlarda adaylara, katıldıkları eğitim programına göre farklı süreler tanınacak.

Özel Güvenlik Temel Eğitimi Sınavı'na katılan adaylar, 100 sorudan oluşan genel bölüm için 120 dakika süre kullanabilecek. Silahsız adayların sınavı saat 12.00'de tamamlanacak.

Silahlı ÖGG Adayları

Silahlı eğitim alan adaylara 25 ek soruyu yanıtlamaları için 30 dakika daha verilecek. Böylece silahlı temel eğitim sınavı saat 12.30'da sona erecek.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavı

Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavı'nda ise silahsız adaylar 50 soruyu yanıtlamak için 60 dakika süreye sahip olacak. Saat 10.00'da başlayan bu oturum 11.00'de tamamlanacak. Silahlı yenileme eğitimine katılan adayların sınavı ise ek 30 dakikalık sürenin ardından saat 11.30'da bitecek.

Özel Güvenlik Temel Eğitimi Sınavı'na katılan adaylar, 100 sorudan oluşan genel bölüm için&nbsp;120 dakika&nbsp;süre kullanabilecek.&nbsp;Silahsız adayların sınavı saat 12.00'de tamamlanacak.Silahlı ÖGG AdaylarıSilahlı eğitim alan adaylara 25 ek soruyu yanıtlamaları için 30 dakika daha verilecek. Böylece&nbsp;silahlı temel eğitim sınavı saat 12.30'da&nbsp;sona erecek.Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi SınavıÖzel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavı'nda ise silahsız adaylar 50 soruyu yanıtlamak için 60 dakika süreye sahip olacak. Saat&nbsp;10.00'da&nbsp;başlayan bu oturum&nbsp;11.00'de&nbsp;tamamlanacak. Silahlı yenileme eğitimine katılan adayların sınavı ise ek 30 dakikalık sürenin ardından&nbsp;saat 11.30'da&nbsp;bitecek.

ÖGG SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI HANGİ TARİHTE YAYINLANACAK?

Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarının erişime açılacağı gün EGM tarafından duyuruldu. 123. Dönem ÖGG soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 27 Ekim 2026 Salı günü EGM'nin resmi internet adresi üzerinden PDF formatında kamuoyuna duyurulacak.

ÖGG SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI HANGİ TARİHTE YAYINLANACAK?Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarının erişime açılacağı gün EGM tarafından duyuruldu. 123. Dönem ÖGG soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 27 Ekim 2026 Salı günü EGM'nin resmi internet adresi üzerinden PDF formatında kamuoyuna duyurulacak.
Başlıklar :ÖGGögg sınavıögg sınavı cevap anahtarı
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