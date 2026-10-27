İŞKUR Gençlik Programı Amasya Üniversitesi kurası sonucu kazananlar isim listesi

ÖGG sınavı soruları ve cevap anahtarı 2026 A-B kitapçığı! 123. Dönem ÖGG soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı mı son dakika?

ÖGG sınavına katılacak adaylar için sınav takvimine ilişkin detaylar yeniden gündeme geldi. 2026 yılında yapılacak 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı, hem ilk kez özel güvenlik görevlisi olmak isteyenleri hem de mevcut kimlik kartını yenileyecek kişileri yakından ilgilendiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınava hazırlanan adaylar, oturumun hangi saatte başlayacağını ve ne zaman tamamlanacağını araştırıyor. Sınav merkezlerine gitmeden önce zaman planlaması yapmak isteyenler, sınav süresine ilişkin bilgileri de öğrenmek istiyor. Peki, 123. dönem ÖGG sınavı saat kaçta başlayacak? Sınavın bitiş saati belli mi, adaylara kaç dakika süre verilecek? İşte 2026 ÖGG sınavıyla ilgili merak edilen başlıklar...