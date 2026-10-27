ENFLASYON ORANLARI EKİM AYI 2026! TÜİK Ekim enflasyonu ne zaman açıklayacak, beklenti ne yönde? TEFE- TÜFE oranları

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,61 iken, bu anket döneminde yüzde 29,63 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,70 iken, bu anket döneminde yüzde 23,89 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,32 iken, bu anket döneminde yüzde 17,94 olarak gerçekleşmiştir.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2026 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 31,90 olasılıkla yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 34,56 olasılıkla yüzde 23,00 – 24,99 aralığında, yüzde 17,89 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,73’ünün beklentilerinin yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 48,48’inin beklentilerinin yüzde 23,00 – 24,99 aralığında, yüzde 19,70’inin beklentilerinin yüzde 25,00 – 26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.