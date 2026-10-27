Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ENFLASYON ORANLARI EKİM AYI 2026! TÜİK Ekim enflasyonu ne zaman açıklayacak, beklenti ne yönde? TEFE- TÜFE oranları

ENFLASYON ORANLARI EKİM AYI 2026! TÜİK Ekim enflasyonu ne zaman açıklayacak, beklenti ne yönde? TEFE- TÜFE oranları

10:50, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
ENFLASYON ORANLARI EKİM AYI 2026! TÜİK Ekim enflasyonu ne zaman açıklayacak, beklenti ne yönde? TEFE- TÜFE oranları

Ekim ayı enflasyon oranı, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam hesaplamaları nedeniyle ekonomi gündeminde öne çıkıyor. 2026 yılının sonuna yaklaşılırken milyonlarca vatandaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bekliyor. Açıklanacak aylık enflasyon rakamı, yılın son iki ayında fiyatların seyrine ilişkin değerlendirmeler açısından da önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29,63'e yükselmesi, beklentilerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Peki, 2026 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini hangi gün duyuracak? İşte açıklama tarihi ve enflasyon beklentilerine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

Ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım sürerken gözler TÜİK'in açıklayacağı yeni rakamlara çevrildi. 2026 yılının son dönemine girilmesiyle birlikte enflasyonun seyri, özellikle ocak ayında maaş artışı bekleyen memur ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Aylık TÜFE oranı, yılın ikinci yarısında oluşan enflasyonun hesaplanmasında önemli bir yer tutarken yıl sonu beklentileri de ekonomik gündemin temel başlıkları arasında bulunuyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29,63 seviyesine çıkması, ekim verilerine yönelik merakı artırdı. Vatandaşlar, açıklanacak rakamların ardından enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeleri takip etmeye hazırlanıyor. Peki, 2026 ekim ayı enflasyonu ne zaman belli olacak? TÜFE verileri saat kaçta açıklanacak? İşte TÜİK'in enflasyon takvimine ilişkin merak edilenler...

Ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım sürerken gözler TÜİK'in açıklayacağı yeni rakamlara çevrildi. 2026 yılının son dönemine girilmesiyle birlikte enflasyonun seyri, özellikle ocak ayında maaş artışı bekleyen memur ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Aylık TÜFE oranı, yılın ikinci yarısında oluşan enflasyonun hesaplanmasında önemli bir yer tutarken yıl sonu beklentileri de ekonomik gündemin temel başlıkları arasında bulunuyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29,63 seviyesine çıkması, ekim verilerine yönelik merakı artırdı. Vatandaşlar, açıklanacak rakamların ardından enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeleri takip etmeye hazırlanıyor. Peki, 2026 ekim ayı enflasyonu ne zaman belli olacak? TÜFE verileri saat kaçta açıklanacak? İşte TÜİK'in enflasyon takvimine ilişkin merak edilenler...

2026 EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10:00'da açıklanacak.

2026 EKİM AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ AÇIKLANDI!

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,97 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,11'e çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi yıl sonu için yüzde 29,61'den yüzde 29,63'e, 12 ay sonrası için yüzde 23,70'ten yüzde 23,89'a yükselirken 24 ay sonrası için ise yüzde 18,32'den yüzde 17,94'e geriledi.

2026 EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Ekim ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10:00'da açıklanacak.2026 EKİM AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ AÇIKLANDI!TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.Buna göre, geçen ay&nbsp;yüzde&nbsp;1,97 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,11'e çıktı.TÜFE'de artış beklentisi yıl sonu için yüzde 29,61'den yüzde 29,63'e, 12 ay sonrası için yüzde 23,70'ten yüzde 23,89'a yükselirken 24 ay sonrası için ise yüzde 18,32'den yüzde 17,94'e geriledi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,61 iken, bu anket döneminde yüzde 29,63 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,70 iken, bu anket döneminde yüzde 23,89 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,32 iken, bu anket döneminde yüzde 17,94 olarak gerçekleşmiştir.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2026 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 31,90 olasılıkla yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 34,56 olasılıkla yüzde 23,00 – 24,99 aralığında, yüzde 17,89 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,73’ünün beklentilerinin yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 48,48’inin beklentilerinin yüzde 23,00 – 24,99 aralığında, yüzde 19,70’inin beklentilerinin yüzde 25,00 – 26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİKatılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,61 iken, bu anket döneminde yüzde 29,63 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,70 iken, bu anket döneminde yüzde 23,89 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,32 iken, bu anket döneminde yüzde 17,94 olarak gerçekleşmiştir.12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ2026 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 31,90 olasılıkla yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 34,56 olasılıkla yüzde 23,00 – 24,99 aralığında, yüzde 17,89 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,73’ünün beklentilerinin yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 48,48’inin beklentilerinin yüzde 23,00 – 24,99 aralığında, yüzde 19,70’inin beklentilerinin yüzde 25,00 – 26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
Başlıklar :enflasyonenflasyon oranlarıekim ayı enflasyon oranı
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026