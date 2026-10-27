ENFLASYON ORANLARI EKİM AYI 2026! TÜİK Ekim enflasyonu ne zaman açıklayacak, beklenti ne yönde? TEFE- TÜFE oranları
Ekim ayı enflasyon oranı, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam hesaplamaları nedeniyle ekonomi gündeminde öne çıkıyor. 2026 yılının sonuna yaklaşılırken milyonlarca vatandaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bekliyor. Açıklanacak aylık enflasyon rakamı, yılın son iki ayında fiyatların seyrine ilişkin değerlendirmeler açısından da önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29,63'e yükselmesi, beklentilerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Peki, 2026 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini hangi gün duyuracak? İşte açıklama tarihi ve enflasyon beklentilerine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım sürerken gözler TÜİK'in açıklayacağı yeni rakamlara çevrildi. 2026 yılının son dönemine girilmesiyle birlikte enflasyonun seyri, özellikle ocak ayında maaş artışı bekleyen memur ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Aylık TÜFE oranı, yılın ikinci yarısında oluşan enflasyonun hesaplanmasında önemli bir yer tutarken yıl sonu beklentileri de ekonomik gündemin temel başlıkları arasında bulunuyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29,63 seviyesine çıkması, ekim verilerine yönelik merakı artırdı. Vatandaşlar, açıklanacak rakamların ardından enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeleri takip etmeye hazırlanıyor. Peki, 2026 ekim ayı enflasyonu ne zaman belli olacak? TÜFE verileri saat kaçta açıklanacak? İşte TÜİK'in enflasyon takvimine ilişkin merak edilenler...
2026 EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ekim ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10:00'da açıklanacak.
2026 EKİM AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ AÇIKLANDI!
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,97 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,11'e çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi yıl sonu için yüzde 29,61'den yüzde 29,63'e, 12 ay sonrası için yüzde 23,70'ten yüzde 23,89'a yükselirken 24 ay sonrası için ise yüzde 18,32'den yüzde 17,94'e geriledi.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,61 iken, bu anket döneminde yüzde 29,63 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,70 iken, bu anket döneminde yüzde 23,89 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,32 iken, bu anket döneminde yüzde 17,94 olarak gerçekleşmiştir.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2026 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 31,90 olasılıkla yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 34,56 olasılıkla yüzde 23,00 – 24,99 aralığında, yüzde 17,89 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,73’ünün beklentilerinin yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 48,48’inin beklentilerinin yüzde 23,00 – 24,99 aralığında, yüzde 19,70’inin beklentilerinin yüzde 25,00 – 26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.