KPSS ortaöğretim kaç net kaç puan getirir? KPSS'de kaç net kaç puan getirir, 20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70 nete kaç puan gelir? KPSS puan hesaplaması
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) sona erdi. Sınav, Türkiye genelinde toplam 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonda gerçekleştirildi. Ortaöğretim KPSS sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak ve sınav sonucu 2 yıl süreyle geçerli olacak. Peki KPSS'de kaç net kaç puan getirir, 20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70 nete kaç puan gelir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu, Türkiye genelindeki 254 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınava başvuran aday sayısı 2 milyon 985 bin 438'e ulaşırken, bu adaylar 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonarda ter döktü. KSS ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım tarihinde açıklanması planlanıyor. Açıklanacak sonuçlar 2 yıl boyunca geçerli olacak. Yeni bir sınav yapılamaması durumunda ise geçerlilik süresi, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar uzayacak. Ortaöğretim KPSS'de kaç net kaç puan getirir sorusunun cevabı merak ediliyordu. Biz de bu yazımızda kaç netle kaç puan alabileceğiniz tabloya yer verdik.
KPSS puan hesaplama: Kaç nete kaç puan gelir?
Toplam net 20 - Genel Yetenek 10 - Genel Kültür 10 - 2024 KPSSP94 puanı 62,71
Toplam net 22 - Genel Yetenek 12 - Genel Kültür 10 - 2024 KPSSP94 puanı 63,34
Toplam net 26 - Genel Yetenek 16 - Genel Kültür 10 - 2024 KPSSP94 puanı 64,61
Toplam net 30 - Genel Yetenek 20 - Genel Kültür 10 - 2024 KPSSP94 puanı 65,87
Toplam net 34 - Genel Yetenek 24 - Genel Kültür 10 - 2024 KPSSP94 puanı 67,14
Toplam net 39 - Genel Yetenek 24 - Genel Kültür 15 - 2024 KPSSP94 puanı 69,52
Toplam net 44 - Genel Yetenek 24 - Genel Kültür 20 - 2024 KPSSP94 puanı 71,91
Toplam net 45 - Genel Yetenek 20 - Genel Kültür 25 - 2024 KPSSP94 puanı 73,03
Toplam net 50 - Genel Yetenek 30 - Genel Kültür 20 - 2024 KPSSP94 puanı 73,80
Toplam net 50 - Genel Yetenek 20 - Genel Kültür 30 - 2024 KPSSP94 puanı 75,42
Toplam net 55 - Genel Yetenek 35 - Genel Kültür 20 - 2024 KPSSP94 puanı 75,39
Toplam net 55 - Genel Yetenek 20 - Genel Kültür 35 - 2024 KPSSP94 puanı 77,80
Toplam net 60 - Genel Yetenek 40 - Genel Kültür 20 - 2024 KPSSP94 puanı 76,97
Toplam net 60 - Genel Yetenek 20 - Genel Kültür 40 - 2024 KPSSP94 puanı 80,19
Toplam net 65 - Genel Yetenek 45 - Genel Kültür 20 - 2024 KPSSP94 puanı 78,55
Toplam net 65 - Genel Yetenek 20 - Genel Kültür 45 - 2024 KPSSP94 puanı 82,57
Toplam net 70 - Genel Yetenek 50 - Genel Kültür 20 - 2024 KPSSP94 puanı 80,13
Toplam net 70 - Genel Yetenek 20 - Genel Kültür 50 - 2024 KPSSP94 puanı 84,96
2024 KPSS Ortaöğretim sınavında 10 Genel Yetenek ve 10 Genel Kültür olmak üzere toplam 20 net yapan aday için örnek KPSSP94 puanı 62,70936 olarak hesaplandı.
2024 yılında 20 Genel Yetenek ve 10 Genel Kültür netiyle toplam 30 net yapan aday için örnek KPSSP94 puanı 65,87087 oldu. Aynı dağılım 2022 yılında 67,11274 puana karşılık geldi.
2024 yılında 20 Genel Yetenek ve 10 Genel Kültür netiyle toplam 30 net yapan aday için örnek KPSSP94 puanı 65,87087 oldu. 2024 verilerinde 24 Genel Yetenek ve 15 Genel Kültür olmak üzere toplam 39 net yapan aday için 69,52165 puan örneği bulunuyor. 45 net için ise 20 Genel Yetenek ve 25 Genel Kültür dağılımında 73,02939 puan hesaplandı.