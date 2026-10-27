İsrail seçimleri ne zaman bugün mü? İsrail seçim sonuçları 2026 kim kazanır, Netanyahu mu Eisenkot mu?
Gazze'de soykırım işleyen Netenyahu'nun en çok korktuğu sandık nihayet halkın önüne geliyor. 7,3 milyon seçmen sandık başına gidiyor. Gözler 26. Dönem Knesset (Parlamento) üyelerini belirleyecek olan 2026 İsrail Genel Seçimleri’ne çevrildi. İsrail'de Meclis'teki 120 milletvekilini belirlemek üzere ülke genelindeki oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başladı. Seçmenler, 12 bin 18 seçim istasyonunda kurulan 18 bin sandıkta oy kullanacak. Sandıklar yerel saatle 22.00’de (TSİ 23.00) kapanacak. Yarışın, Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot arasında başa baş geçmesi bekleniyor.
İsrail'de Netanyahu hükümetinin bölgede dört yıldır sürdürdüğü saldırıların ardından seçmenler, 1988'den bu yana ilk kez zamanında düzenlenen genel seçim için sandık başında. İsrail'de Meclis'teki 120 milletvekilini belirlemek üzere ülke genelindeki oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başladı. İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin bölgede saldırılara imza attığı dört yıllık döneminin ardından seçmenler 1988'den bu yana ilk kez zamanında yapılacak genel seçim için sandık başına gitti.
İsrail'de seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde büyük yıkıma yol açan ve soykırımla yargılandığı saldırılarının yanı sıra Lübnan'ın güneyini işgali ve ABD ile İran'a karşı başlattığı savaş sonrası yapılacak ilk seçimde, İsrail Meclisinin 26. döneminde görev yapacak milletvekilleri seçilecek. Ülke genelinde 7,3 milyon seçmen, yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) 12 bin 18 seçim istasyonu ve 18 bin sandıkta oy vermeye başladı. Sandıklar akşam saat 22.00'ye (TSİ 23.00) kadar açık kalacak.
Sandıkların kapanmasının ardından çıkış anketlerinin açıklanması bekleniyor. İtirazların değerlendirilmesinin ardından kesin sonuçların en fazla sekiz gün içinde açıklanması gerekiyor.
İsrail seçimi Netanyahu mu Eisenkot mu?
Seçimlerde, 30'dan fazla parti ve liste, yüzde 3,25'lik seçim barajını aşarak 120 sandalyeli Meclis'e milletvekili göndermek için yarışacak. Son anketler, partilerden 11 ila 12'sinin barajı aşacağını gösteriyor.
İsrail basını, ülke genelinde binlerce polisin görev yapacağını aktardığı seçimlerin mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot arasında başa baş bir yarışa sahne olması bekleniyor.
İsraillilerin yanı sıra, sayıları yaklaşık 1,2 milyona ulaşan (toplam nüfus içindeki oranı yaklaşık yüzde 21 olan) İsrail vatandaşlığına sahip Filistinliler seçimlere katılma hakkına sahip. Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayan Filistin topraklarını gasbeden 750 binin üzerindeki İsrailli de oy kullanacak.
Buna karşın işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 6 milyon Filistinli, İsrail hükümetinin politikalarından doğrudan etkilenmelerine rağmen İsrail vatandaşı değil ve bu seçimlerde oy kullanamıyor. İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Suriye, Lübnan ve Filistin toprakları dahil toplam 850 merkezde genel seçimler için askerlerin ve komutanların oy kullanma işlemleri 20 Ekim'de başlamıştı. 2022'deki son seçimlerde, seçime katılım oranı yüzde 70,63 olarak kaydedilmişti.
İsrail'de seçimi kim kazanır, anket sonuçları ne diyor?
İsrail'de seçimlere ilişkin yapılan son kamuoyu yoklamaları, muhalefet kanadının 54-56 milletvekili, Netanyahu liderliğindeki iktidar kanadının ise 50-52 milletvekiline ulaşabileceğine işaret ediyor. İsrail'in orantılı temsil sistemi, partilerin Knesset'te iktidar çoğunluğunu sağlamak için ittifaklar kurmasını gerektiriyor. Hiçbir parti bugüne kadar en az 61 sandalyelik mutlak bir çoğunluk elde edemedi.
Eylül ayının sonlarında, dört muhalefet partisi , Netanyahu'yu devirmek için birlikte çalışmayı kabul eden bir saldırmazlık paktı imzaladı. Seçimlere eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile "Birlikte" listesiyle girme kararı alan Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, muhalefet liderlerinin evinde toplandığını duyurdu.
Lapid, Yashar Partisi Genel Başkanı Gadi Eisenkot, "Birlikte" listesinden Bennett, Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ve Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan ile görüşmelerinden bir fotoğraf paylaştı.
İsrail seçim sistemine göre, ülkede hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli mecliste 61 milletvekilinin desteğinin alınması gerekiyor ve kamuoyu yoklamaları iki bloğun da koalisyon hükümeti kurabilmek için yeter sayıya ulaşamadığını gösteriyor.
Önceki günlerde İsrail Meclisi Merkez Seçim Komitesinin seçimlere girmelerini engelleme kararı aldığı, haklarındaki son kararı İsrail Yüksek Mahkemesinin vereceği Filistinlileri temsil eden partilerin ise 12-14 milletvekiline ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Trump, soykırımcı Netanyahu'ya destek istedi
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli seçmenlere seslendi. Daha önce Netanyahu'ya verdiği seçim desteğini bu paylaşımıyla yinelediğini kaydeden Trump, Netanyahu'nun "iyi bir başbakan" olduğunu savundu.
27 Ekim Salı günü sandık başına gidecek olan İsrail seçmenine seslenen ABD Başkanı, "Sandık başına gittiğinizde lütfen Bibi'nin olağanüstü bir savaşçı başbakan olduğunu unutmayın. Başbakan olarak Bibi Netanyahu'ya oy verin, başlattığımız işi tamamlamalıyız." değerlendirmesini yaptı. Trump, önceki hafta yaptığı bir açıklamayla Netanyahu'ya tam destek verdiğini ifade etmiş, ancak Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail seçimlerine karışmayı ve Netanyahu'ya destek açıklaması yapmayı düşünmediğini dile getirmişti.