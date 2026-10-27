Okullar tatil mi? Yarın öğleden sonra okul var mı?
Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve öğretmeni ilgilendiren Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi netleşti. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, bir önceki gün saat 13.00’te başlayarak 29 Ekim’in tamamını kapsıyor. İşte MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü için hazırlıklar sürerken gözler, 29 Ekim'de uygulanacak tatil düzenlemesine çevrildi.
28 Ekim öğlenden sonra resmi tatil mi? Çarşamba günü okullar var mı, yarım gün mü?
28 Ekim 2026 Çarşamba günü okullar yarım gün tatil olacak. 2429 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13.00’te başlıyor. Bu nedenle okullarda sabah saatlerinde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Saat 13.00’ten itibaren ise resmî tatil uygulanacak ve öğleden sonraki normal derslere ara verilecek.
29 Ekim 2026 Perşembe Okullar Tatil mi?
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde okullar tam gün tatil olacak.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2026?
Millî Eğitim Bakanlığınca 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.