FED faiz kararı 2026 son dakika! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? Ekim ayı beklentisi...

Emekliye yeni maaş hesaplama dönemi şekillendi! 1999 öncesi sonrası için refah payı ve intibak formülü çıktı

Emekliye intibak düzenlemesi ve seyyanen zam seçenekleri, 2027 yılına yönelik maaş iyileştirmesi beklentileri arasında öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik yasal düzenleme mesajı, gözleri yıl sonuna kadar yürütülecek çalışmalara çevirdi. 2027 bütçesinde emekliler için ayrılabilecek mali kaynaklar değerlendirilirken en düşük emekli aylığının artırılması ve refah payı verilmesi gibi seçenekler de gündemdeki yerini koruyor. Farklı dönemlerde emekli olan vatandaşların aylıklarına ilişkin beklentiler de intibak düzenlemesi başlığını öne çıkarıyor. Ancak gündemde bulunan seçeneklerin hangilerinin uygulanacağına ilişkin kesinleşmiş bir çerçeve henüz ortaya konmuş değil. Peki, 2027 emekli maaşı düzenlemesi kapsamında intibak, seyyanen zam ve refah payı seçenekleri değerlendirilecek mi? Taban aylıkta artış yapılması gündeme gelebilir mi? İşte emeklilerin takip ettiği düzenleme başlıkları ve merak edilen ayrıntılar...