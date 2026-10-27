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1,5 milyon vatandaşın 4 milyar liralık borcu siliniyor: GSS prim borcu olanlar için yeni yasa müjdesi

1,5 milyon vatandaşın 4 milyar liralık borcu siliniyor: GSS prim borcu olanlar için yeni yasa müjdesi

10:42, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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1,5 milyon vatandaşın 4 milyar liralık borcu siliniyor: GSS prim borcu olanlar için yeni yasa müjdesi

Hükümet, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar için kapsamlı bir yasal düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. AK Parti tarafından hazırlıkları süren ve yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen taslağa göre, 10 milyon civarında vatandaşın 100 milyar lirayı aşan borcu ertelenecek. Düzenlemenin en çok dikkat çeken adımı ise, ödeme gücü bulunmayan yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın 2016 yılına ait toplam 4 milyar liralık borcunun tamamen silinmesi olacak.

Milyonlarca vatandaşı kapsayan yasal adım

Meclis gündemine taşınacak olan yeni yasa teklifi, özellikle geçmiş dönem borçları yüzünden sağlık hizmetlerinden faydalanamayan veya icra riskiyle karşı karşıya kalan dar gelirli vatandaşlara büyük bir nefes aldıracak. Planlanan düzenlemeye göre, 1 Ocak 2016 ile 1 Ocak 2017 tarihleri arasında oluşan ve gecikme cezası ile zamları da kapsayan yaklaşık 4 milyar liralık GSS prim borcu tamamen ortadan kaldırılacak. SABAH’tan Önder Yılmaz imzalı habere göre; bunun yanı sıra, toplamda 100 milyar lirayı geçen güncel borç yükünün de ertelenerek milyonlarca kişinin rahatlatılması hedefleniyor.

Milyonlarca vatandaşı kapsayan yasal adımMeclis gündemine taşınacak olan yeni yasa teklifi, özellikle geçmiş dönem borçları yüzünden sağlık hizmetlerinden faydalanamayan veya icra riskiyle karşı karşıya kalan dar gelirli vatandaşlara büyük bir nefes aldıracak. Planlanan düzenlemeye göre, 1 Ocak 2016 ile 1 Ocak 2017 tarihleri arasında oluşan ve gecikme cezası ile zamları da kapsayan yaklaşık 4 milyar liralık GSS prim borcu tamamen ortadan kaldırılacak. SABAH’tan Önder Yılmaz imzalı habere göre; bunun yanı sıra, toplamda 100 milyar lirayı geçen güncel borç yükünün de ertelenerek milyonlarca kişinin rahatlatılması hedefleniyor.

Sistem nasıl işliyor?

Türkiye'de 2012 yılından itibaren tüm vatandaşları sağlık güvencesi altına almak amacıyla zorunlu hale getirilen GSS sistemi, aktif bir sigortası bulunmayan kişileri otomatik olarak kapsama alıyor. İşten ayrılan veya başka bir sosyal güvencesi kalmayan vatandaşlar, bu süreçte kendi primlerini dışarıdan ödemek durumunda kalıyor. Sosyal güvencesiz kaldığı an itibarıyla gelir testi yaptırmayan kişilerin hesabına, 2026 yılı verileriyle aylık 1.981,80 TL tutarında prim borcu yansıtılıyor. 

Sistem nasıl işliyor?Türkiye'de 2012 yılından itibaren tüm vatandaşları sağlık güvencesi altına almak amacıyla zorunlu hale getirilen GSS sistemi, aktif bir sigortası bulunmayan kişileri otomatik olarak kapsama alıyor. İşten ayrılan veya başka bir sosyal güvencesi kalmayan vatandaşlar, bu süreçte kendi primlerini dışarıdan ödemek durumunda kalıyor. Sosyal güvencesiz kaldığı an itibarıyla gelir testi yaptırmayan kişilerin hesabına, 2026 yılı verileriyle aylık 1.981,80 TL tutarında prim borcu yansıtılıyor.&nbsp;

Zamanında ödenmeyen bu tutarlar birikerek haciz veya icra işlemlerine yol açabildiği gibi, vatandaşların sadece geçerli olduğu devlet ve üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden yararlanmasını da engelliyor. Özel hastaneler ise tamamen bu sistemin dışında tutuluyor.

Zamanında ödenmeyen bu tutarlar birikerek haciz veya icra işlemlerine yol açabildiği gibi, vatandaşların sadece geçerli olduğu devlet ve üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden yararlanmasını da engelliyor. Özel hastaneler ise tamamen bu sistemin dışında tutuluyor.

Gelir testi ile prim ödeme kolaylığı

Prim ödeyecek maddi gücü bulunmayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ikamet ettikleri bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurarak gelir testi yaptırması gerekiyor. Yapılan bu inceleme sonucunda, aile içindeki kişi başına düşen aylık gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az ise primler doğrudan devlet tarafından karşılanıyor. 


Gelir testi ile prim ödeme kolaylığıPrim ödeyecek maddi gücü bulunmayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ikamet ettikleri bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurarak gelir testi yaptırması gerekiyor. Yapılan bu inceleme sonucunda, aile içindeki kişi başına düşen aylık gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az ise primler doğrudan devlet tarafından karşılanıyor.&nbsp;

Geliri bu sınırın üzerinde olanlar ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 3'üne denk gelen 1.981,80 TL'lik ödeme ile sağlık sistemine dahil olabiliyor. Başvuru yapan vatandaşlar, gelir testi sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) gönderdiği tebligatlarla öğrenebiliyor.

Geliri bu sınırın üzerinde olanlar ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 3'üne denk gelen 1.981,80 TL'lik ödeme ile sağlık sistemine dahil olabiliyor. Başvuru yapan vatandaşlar, gelir testi sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) gönderdiği tebligatlarla öğrenebiliyor.

Borç sorgulama ve ödeme adımları

Mevcut durumda birikmiş GSS prim borcu bulunan kişiler, ödeme işlemlerini SGK ile anlaşmalı bankaların şubeleri, ATM'leri veya internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. 

Borç sorgulama ve ödeme adımlarıMevcut durumda birikmiş GSS prim borcu bulunan kişiler, ödeme işlemlerini SGK ile anlaşmalı bankaların şubeleri, ATM'leri veya internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.&nbsp;

Ayrıca e-Devlet platformu üzerinden online tahsilat sistemi kullanılarak, sırasıyla ödemeler, SGK ödemeleri ve GSS prim adımları takip edilip T.C. kimlik numarası girilerek borç kapatılabiliyor. Yeni yasal düzenleme hayata geçerse milyonlarca vatandaşın e-Devlet ekranlarındaki borç tablolarında yeni bir sayfa açılmış olacak ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ayrıca e-Devlet platformu üzerinden online tahsilat sistemi kullanılarak, sırasıyla ödemeler, SGK ödemeleri ve GSS prim adımları takip edilip T.C. kimlik numarası girilerek borç kapatılabiliyor. Yeni yasal düzenleme hayata geçerse milyonlarca vatandaşın e-Devlet ekranlarındaki borç tablolarında yeni bir sayfa açılmış olacak ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
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