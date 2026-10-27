Milyonlarca vatandaşı kapsayan yasal adım

Meclis gündemine taşınacak olan yeni yasa teklifi, özellikle geçmiş dönem borçları yüzünden sağlık hizmetlerinden faydalanamayan veya icra riskiyle karşı karşıya kalan dar gelirli vatandaşlara büyük bir nefes aldıracak. Planlanan düzenlemeye göre, 1 Ocak 2016 ile 1 Ocak 2017 tarihleri arasında oluşan ve gecikme cezası ile zamları da kapsayan yaklaşık 4 milyar liralık GSS prim borcu tamamen ortadan kaldırılacak. SABAH’tan Önder Yılmaz imzalı habere göre; bunun yanı sıra, toplamda 100 milyar lirayı geçen güncel borç yükünün de ertelenerek milyonlarca kişinin rahatlatılması hedefleniyor.