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Türk devletleriyle yeni iş birliği fırsatı

Türk devletleriyle yeni iş birliği fırsatı

04:00, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Türk devletleriyle yeni iş birliği fırsatı
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Perşembe günü Ankara'da başlayacak Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde ticaret, yatırım, ulaştırma, enerji ve dijital dönüşüm konularının ele alınması planlanıyor. Türkiye'nin teşkilatın tam üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a ihracatı bu yılın ilk 8 ayında 6,1 milyar doları, bu ülkelerden ithalatı da 5,4 milyar doları buldu.

2026 yılı "Türk Dünyası Turizm Başkenti" seçilen Ankara, temmuz ayındaki NATO Zirvesi'nin ardından bir başka uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Türk dünyası liderlerinin bir araya geleceği Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi, 29-30 Ekim'de başkentte yapılacak. Teşkilatın etkinlik takvimine göre, Dışişleri Bakanları Konseyi 29 Ekim'de toplanacak. Zirve toplantısı da "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla 30 Ekim'de gerçekleştirilecek. Toplantıda bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

EKONOMİK BAŞLIKLAR DA MASADA

Liderlerin, siyasi iş birliği, ticaret ve yatırım, ulaştırma ve bağlantısallık, enerji, dijital dönüşüm, kültürel ve insani iş birliği ile kurumsal gelişim başta olmak üzere TDT'nin öncelikli faaliyet alanlarında kaydedilen ilerlemeleri değerlendirmeleri bekleniyor. Bu kapsamda, Türk devletleri arasındaki birlik ve dayanışmanın pekiştirilmesine ve Türk Dünyası 2040 Vizyonu doğrultusunda somut iş birliğinin ilerletilmesine özel önem atfedilecek.Ayrıca zirvede Türkiye, TDT Dönem Başkanlığını Azerbaycan'dan devralacak. Zirvede, devlet başkanlarının, iş birliğinin derinleştirilmesine ve TDT'nin kurumsal yapısının daha da güçlendirilmesine yönelik çeşitli karar ve belgelerle birlikte Ankara Bildirisi'ni kabul etmeleri öngörülüyor. Orta Koridor, sınır geçişleri, gümrük prosedürleri ve lojistik maliyetler bu görüşmelerde ön plana çıkacak. Öte yandan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un 30 Ekim'de Türk iş dünyasıyla buluşması planlanıyor.

DİJİTAL TEKNOLOJİLER VE UZAYDA İŞ BİRLİĞİ

Teşkilata üye ülkelerin masasında ulaştırmadan dijital teknolojilere, tarımdan uzaya kadar iş birlikleri de bulunuyor.

Orta Koridor, Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesi açısından önemli fırsatlar barındırıyor. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ulaştırma iş birliğinin unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. TDT üyeleri arasında dijital ekonomi alanındaki ortaklık anlaşmasıyla e-ticaretin, dijital hizmetlerin ve sınır ötesi veri temelli ekonomik faaliyetlerin önündeki engellerin giderilerek bu faaliyetlerin kolaylaştırılması hedefleniyor.

TARIM ALANINDA ORTAK VERİ PLATFORMU KURULACAK

Dijital alandaki iş birliği tarım alanına da yansıyor. Üye devletler arasında veri değişimi ve akıllı çözümler için "TDT Dijital Tarım Veri Platformu" oluşturulması projesi öne çıkıyor. Son olarak 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026), teşkilat koordinesinde yürütülen ortak küp uydu projesindeki mevcut iş birliğinin devamı niteliğindeki çerçeve anlaşma imzalandı.

Üye ülkelerle ticaretimiz 17 milyar dolara dayandı

  • Zirvede yapılacak görüşmelerin ve toplantıların, ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlaması öngörülüyor. Türkiye, son yıllarda teşkilata üye ülkelere karşı net ihracatçı konumunda bulunuyor. Türkiye'nin, teşkilata tam üye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a ihracatı 2021'de 6,2 milyar dolar, bu ülkelerden ithalatı 4,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Türkiye'nin ihracatı 2025'te 9,6 milyar dolar, ithalatı 7,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Böylece Türkiye ile TDT'ye üye ülkeler arasındaki yıllık ticaret hacmi 17 milyar dolara yaklaştı.

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Başlıklar :Diplomasipolitikaekonomiİş Birliği
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