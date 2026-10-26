Pazartesi 13.55’te satışta: Turistik Doğu Ekspresi sefer takvimi ve bilet fiyatları belli oldu

Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 kış sezonu bilet satış takvimi belli oldu. Bireysel biletler 26 Ekim Pazartesi günü saat 13.55’ten itibaren satışa sunulacak. Ankara-Kars ve Kars-Ankara hatlarında toplam 70 sefer gerçekleştirilecek. Peki Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte iki kişilik yataklı kompartıman fiyatları ve seferlerle ilgili tüm detaylar...