Altında yeni hafta umudu: Fiyatlarda yukarı yönlü hareket başladı
08:31, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 08:38, 26/10/2026, Pazartesi
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Üç ayın dibini gören altın fiyatları, yeni haftaya yükselişle giriş yaparak yeniden toparlanma sinyali verdi. Ons altının 4 bin dolar eşiğini aşmasıyla gram ve çeyrek altında da yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Peki piyasalarda son durum ne? İşte 26 Ekim 2026 güncel altın fiyatları.
GRAM ALTIN
Alış: 6.416,71 TL
Satış: 6.417,63 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.524 TL
Satış: 10.579 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.049,00 TL
Satış: 21.151 TL
TAM ALTIN
Alış: 41.186,62 TL
Satış: 42.008,39 TL
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 41.968 TL
Satış: 42.167 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.877 TL
Satış: 5.925 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.008,17 dolar
Satış: 4.008,79 dolar
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