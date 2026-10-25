"Bu işi genişletip daha güzel bir yere getirmeyi düşünüyorum"





Bahçesinde şu an 700 kayısı ağacının bulunduğunu ve her geçen yıl sayıyı artırdığını anlatan Aras, "Son hasatta rekoltem 60 tondu. Soğukların etkisiyle bazen olmayabiliyor. Önümüzdeki dönem nasip olursa 60 tonun üzerinde beklentimiz var. Bu 700 tane ağaçla kalmayacak. Benim yine tarlalarım var, oralara da aşılamış olduğum ağaçlarımı 300 daha dikip bu işi genişletip daha güzel bir yere getirmeyi düşünüyorum." diye konuştu.



