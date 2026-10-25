Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Sadece ayakları kalmıştı: 219 yıllık yapı kalıntılarından yeniden doğacak

Sadece ayakları kalmıştı: 219 yıllık yapı kalıntılarından yeniden doğacak

13:41, 25/10/2026, Pazar
DHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sadece ayakları kalmıştı: 219 yıllık yapı kalıntılarından yeniden doğacak
Bakan Uraloğlu: Ani Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecini tamamladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye ile Ermenistan sınırında bulunan Tarihi Ani Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecini tamamladık" dedi.

Bakan Uraloğlu, Kars'taki Ani Ören Yeri içerisinde bulunan tarihi Ani (İpek Yolu) Köprüsü'nün restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, köprünün Orta Çağ'ın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Ani'de yer aldığını belirterek, "10’uncu yüzyılda İpek Yolu üzerinde inşa edilen ve günümüze sadece ayak kalıntıları ulaşan köprüyü yeniden ayağa kaldıracağız" açıklamasında bulundu.

'İpek Yolu güzergahının önemli geçiş noktalarından biriydi'

Tarihi köprünün İpek Yolu üzerinde gümrük kapısı olarak inşa edildiğini ve yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı arasındaki ticaretin önemli geçiş noktalarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, yapının tarihi ve kültürel miras açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Köprünün özgün yapısında 80 metre uzunluğa ve 8 metre genişliğe sahip olduğunu kaydeden Uraloğlu, yapının Arpaçay Nehri'nin yatak genişliğinin 36 metreye kadar düştüğü en dar noktada bulunduğunu belirtti. Uraloğlu, "Köprünün 31 metre açıklığındaki dairesel kemeri, 16 Ekim 1807 tarihinde yıkıldı. Günümüze yalnızca ayak kalıntıları ulaşan köprümüz, ayakta olduğu dönemde İpek Yolu güzergahının önemli geçiş noktalarından biriydi" dedi.

'Ortak komisyon tarafından restorasyon süreci yürütülecek'

Tarihi Ani Köprüsü'nün de içinde bulunduğu Ani Antik Kenti'nin 21 kültür varlığıyla birlikte 2016 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındığını hatırlatan Uraloğlu, tarihi yapının gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını kaydetti.

Restorasyon çalışmalarının iki ülke arasında yürütülen iş birliği kapsamında gerçekleştirileceğini işaret eden Uraloğlu, "Türkiye ve Ermenistan arasında imzalanan protokol kapsamında restorasyon çalışmalarını ortak komisyon koordinasyonunda yürüteceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Köprünün yeniden inşasına ilişkin çalışmaların kapsamını ve yöntemini belirleyen protokolün 4 Mayıs 2026 tarihinde Erivan'da imzalandığını anımsatan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda imzalanan protokol doğrultusunda, Bakanlığımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün de yer aldığı ortak komisyon tarafından restorasyon süreci yürütülecek. Tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyon ihalesini 16 Eylül'de gerçekleştirdik. 28 Eylül'de sözleşme imzalayarak Türkiye ile Ermenistan sınırında bulunan Tarihi Ani Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecini tamamladık" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla netleşti: 29 Ekim'de 3 büyükşehirde o hatlardan ücret alınmayacak
Gündem
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla netleşti: 29 Ekim'de 3 büyükşehirde o hatlardan ücret alınmayacak
2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek: 52 kilometrelik dev proje bitti
Gündem
2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek: 52 kilometrelik dev proje bitti
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Hatay Havalimanı'nda sona doğru
Gündem
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Hatay Havalimanı'nda sona doğru

Başlıklar :i̇pek yolu köprüsüabdulkadir uraloğlutürkiye ermenistan sınırıkarayolları genel müdürlüğüulaştırma ve altyapı bakanlığı
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026