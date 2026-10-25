Sadece ayakları kalmıştı: 219 yıllık yapı kalıntılarından yeniden doğacak

Bakan Uraloğlu, Kars'taki Ani Ören Yeri içerisinde bulunan tarihi Ani (İpek Yolu) Köprüsü'nün restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, köprünün Orta Çağ'ın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Ani'de yer aldığını belirterek, "10’uncu yüzyılda İpek Yolu üzerinde inşa edilen ve günümüze sadece ayak kalıntıları ulaşan köprüyü yeniden ayağa kaldıracağız" açıklamasında bulundu.

'İpek Yolu güzergahının önemli geçiş noktalarından biriydi'

Tarihi köprünün İpek Yolu üzerinde gümrük kapısı olarak inşa edildiğini ve yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı arasındaki ticaretin önemli geçiş noktalarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, yapının tarihi ve kültürel miras açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Köprünün özgün yapısında 80 metre uzunluğa ve 8 metre genişliğe sahip olduğunu kaydeden Uraloğlu, yapının Arpaçay Nehri'nin yatak genişliğinin 36 metreye kadar düştüğü en dar noktada bulunduğunu belirtti. Uraloğlu, "Köprünün 31 metre açıklığındaki dairesel kemeri, 16 Ekim 1807 tarihinde yıkıldı. Günümüze yalnızca ayak kalıntıları ulaşan köprümüz, ayakta olduğu dönemde İpek Yolu güzergahının önemli geçiş noktalarından biriydi" dedi.

'Ortak komisyon tarafından restorasyon süreci yürütülecek'

Tarihi Ani Köprüsü'nün de içinde bulunduğu Ani Antik Kenti'nin 21 kültür varlığıyla birlikte 2016 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındığını hatırlatan Uraloğlu, tarihi yapının gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını kaydetti.

Restorasyon çalışmalarının iki ülke arasında yürütülen iş birliği kapsamında gerçekleştirileceğini işaret eden Uraloğlu, "Türkiye ve Ermenistan arasında imzalanan protokol kapsamında restorasyon çalışmalarını ortak komisyon koordinasyonunda yürüteceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Köprünün yeniden inşasına ilişkin çalışmaların kapsamını ve yöntemini belirleyen protokolün 4 Mayıs 2026 tarihinde Erivan'da imzalandığını anımsatan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda imzalanan protokol doğrultusunda, Bakanlığımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün de yer aldığı ortak komisyon tarafından restorasyon süreci yürütülecek. Tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyon ihalesini 16 Eylül'de gerçekleştirdik. 28 Eylül'de sözleşme imzalayarak Türkiye ile Ermenistan sınırında bulunan Tarihi Ani Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecini tamamladık" dedi.

Gündem

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla netleşti: 29 Ekim'de 3 büyükşehirde o hatlardan ücret alınmayacak

Gündem

2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek: 52 kilometrelik dev proje bitti

Gündem

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Hatay Havalimanı'nda sona doğru