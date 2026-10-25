Altında düşüş dalgası: Fiyatlar dip seviyelere yaklaştı
09:47, 25/10/2026, Pazar
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25 Ekim Pazar günü altın piyasasında yaşanan son gelişmeler, yatırımcıların yakın takibinde. Gram, çeyrek ve ons altındaki güncel fiyatlar merak edilirken gözler piyasadaki son rakamlara çevrildi. İşte 25 Ekim 2026 güncel altın fiyatları ve alış-satış tablosu.
GRAM ALTIN
Alış: 6.383,95 TL
Satış: 6.384,76 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.468,00 TL
Satış: 10.548 TL
YARIM ALTIN
Alış: 20.936 TL
Satış: 21.089 TL
TAM ALTIN
Alış: 41.186,62 TL
Satış: 42.008,39 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 41.743 TL
Satış: 42.043 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.858 TL
Satış: 5.905 TL
ONS ALTIN
Alış: 3.995,44 dolar
Satış: 3.995,95 dolar
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