Bir kilo kıyma ve beş kilo unla başladı, dev bir kadın istihdamı üssü kurdu: Almanya ve Fransa kapısında kuyruk oldu

"Farklı illere ve yurt dışına da ürün gönderiyoruz"





İşletmenin müşteri kitlesinin, Ankara'nın farklı ilçelerinin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerine ile yurt dışına uzandığını belirten Elma, "Özellikle memleketlerinden uzakta yaşayan Türk aileler, çocukluklarında tattıkları yöresel lezzetlere ilgi gösteriyor. Almanya ve Fransa başta olmak üzere Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerden sipariş alıyoruz. Erişte ve tarhana gibi ürünleri kargoyla gönderiyoruz, homaça gibi yemekleri de uygun taşıma koşullarında hazırlayarak müşterilerimize ulaştırıyoruz." diye konuştu.





Elma, işletmesinde 40'ın üzerinde kadınla birlikte çalıştığını belirterek üretim sürecinde ailesinin yanı sıra annesi ve kayınvalidesinin de kendisine destek olduğunu dile getirdi.