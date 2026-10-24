Alkolü bırakan Kadıköy sakini yaşadığı değişimi anlattı

Kadıköy sakini içerik üreticisi Ertuğrul Uzun, alkolü ve gece hayatını bırakmasının ardından yaşadığı değişimi anlattı. Alkolü bırakalı 5 ay olduğunu belirten Uzun, bu süreçte giderek daha iyi hissettiğini söyledi. Önceden perşembe geceleri ertesi gün cuma olduğu için hangi mekâna gideceğini ve eğlenmenin nasıl olacağını düşündüğünü anlatan Uzun, zamanla bu heyecanın azaldığını ifade etti. Uzun, artık perşembe gecelerini “Yarın cuma var, namaz var, cemaat var” düşüncesiyle daha keyifli geçirdiğini söyledi. Uzun’un yaşadığı değişimi anlattığı video kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni ve destek yorumu aldı.