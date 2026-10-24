Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
16:12, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 16:59, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Nevzat Doğansoy, 3 Eylül 2026’da yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.
Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Nev ismiyle tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy 57 yaşında hayatını kaybetti
'Zor', 'Sen Gibi' ve 'Mühürlü Kaderim' şarkılarıyla 2000'li yılların ilk dönemlerine damgasını vuran Nev, yoğun bakıma kaldırılmıştı. 57 yaşındaki şarkıcının karaciğer yetmezliği nedeniyle entübe edildiği açıklanmıştı. İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren sanatçıdan acı haber geldi.
Nev'in menajeri İlker Ercan, ünlü şarkıcının vefat ettiğini duyurdu.
BİLİNÇ KAYBI SONRASI HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Nevzat Doğansoy, 3 Eylül 2026’da yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi sürecinde bir süre entübe edilen sanatçı, daha sonra yoğun bakımda gözetim altında tutulmaya devam etmişti.
Hayat
Şarkıcı Nev'den kötü haber: 'Entübe edildi durumu iç açıcı değil'