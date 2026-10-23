Şarkıcı Nev'den kötü haber: 'Entübe edildi durumu iç açıcı değil'
2000’li yıllarda seslendirdiği şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nev’den üzücü haber geldi. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören sanatçının yeniden entübe edildiği bildirildi.
“Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” gibi sevilen eserleriyle tanınan Nev’in tedavisi, İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde devam ediyor. Daha önce de entübe edilen sanatçının, 22 Ekim’de yeniden entübe edildiği açıklandı.
Sanatçının menajeri İlker Ercan, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek doktorların tüm imkânlarıyla tedaviyi sürdürdüğünü ifade etti.
Nev’in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, hayranları ve müzik dünyasında üzüntüyle karşılandı. Menajeri, sanatçının iyileşmesi için sevenlerinden dua ve destek istedi.
Sanatçının tedavisi hastanede devam ederken, sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalar bekleniyor.