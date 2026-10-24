Dünyanın aradığı nadir elementler Eskişehir’de: Çin basını o bölgeyi inceledi

Çin merkezli South China Morning Post gazetesi, 24 Ekim’de Chao Kong imzasıyla yayımladığı haberde, Eskişehir’in Kızılcaören bölgesindeki nadir toprak elementleri sahasını ele aldı. Türk savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanları açısından stratejik öneme sahip bu elementlere odaklanan araştırmada, bölgedeki minerallerin nasıl oluştuğu incelendi. Çalışmanın sonuçları, sahanın jeolojik özelliklerine ilişkin yeni bulguları gündeme getirdi.

KIZILCAÖREN'İN JEOLOJİK GELİŞİMİNİ HARİTALANDIRDILAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Çinli bilim insanlarının Eskişehir Kızılcaören sahasının karmaşık jeolojik gelişimini haritalandırdığını belirten gazete, karbonatit bağlantılı kayaç oluşumlarında nadir toprak elementlerinin birikme süreçlerine yönelik yeni bulgular elde edildiğini aktardı.

Araştırmaya öncülük eden Profesör Yang Xiaoyong ve ekibi, inceledikleri mineralizasyonun büyük ölçekli yataklarla karşılaştırıldığında sınırlı olduğunu değerlendirirken, bulguların nadir toprak elementlerinin oluşum süreçlerinin anlaşılmasına katkı sunduğunu açıkladı.

2 İLÇE ARASINDAKİ SAHADA 694 MİLYON NADİR TOPRAK ELEMENTİ VAR

Eskişehir, dünyanın en ender madenlerinin bulunduğu büyük bir rezerve ev sahipliği yapıyor. Enerji Bakanlığı'na göre Beylikova ve Sivrisihar ilçeleri arasında yer alan sahada 694 milyon ton nadir toprak elementleri (NTE) bulunmakta. Yetkililer, buranın Çin'deki 800 milyon tonluk "Bayan Obo" sahasından sonra dünyanın en büyük ikinci rezervi olduğunu söylemişti. Stratejik önem atfedilen bu cevherler enerji, savunma ve teknoloji gibi sektörlerde kullanılıyor.

Türkiye, Eskişehir'deki sahada bulunan cevherler de dahil kritik minerallerin işlenmesi için Çin ile iş birliği yapıyor.

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