Dağlardan toplayıp kuyulara gömüyorlar: Bin 100 tonluk rekolte bekleniyor, kilosu 210 TL'den alıcı buluyor

Kestanenin bakımında hayvan gübresi kullandıklarını ve zirai ilaç uygulamadıklarını belirten Dönmez, "Kestanemizin bakımı tamamen doğal olarak hayvan gübresiyle yapılmakta olup, üretimde kesinlikle zirai ilaç kullanılmamaktadır. Cenabı Allah nasıl verdiyse o doğallıkta üretime devam ediyoruz. Atalarımızdan bize kalan bu değerli mirası en güzel şekilde yürütüyor, bizden sonra da torunlarımıza bırakacağız. Kestanemizin toprağından, suyundan, havasından ve 1.200 rakımlı serin ikliminden gelen lezzeti çok başkadır. Bursa'daki şekerleme fabrikaları kestanemizi özellikle tercih etmektedir. Bu yıl kalibresine göre kestanenin kilogram fiyatı 170 ila 210 TL arasında alıcı buluyor" dedi.