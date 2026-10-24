Slovakya ile 5 milyar dolarlık ticarete yakınız

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde düzenlenen programlara katılan Bolat ilk olarak, Türk Eximbank ile Kanada'nın ihracat kredi kuruluşu Export Development Canada (EDC) arasında gerçekleştirilen mutabakat zaptı töreninde yer aldı.

ÜLKEDE 100 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Bakan Bolat sonrasında, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ile bir araya geldi. Slovakya ile savunma sanayii malzemeleri, tedarik ve yatırım projelerinde güçlü bir iş birliği bulunduğuna dikkat çeken Bolat, karşılıklı yatırımların da geliştiğini ifade etti. Bolat, Slovakya'nın 5 yıl içinde 100 bin konut inşa etmeyi planladığını aktararak Türk müteahhitlik sektörünün gücüne işaret etti. Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ise Türkiye ile otomotiv endüstrisi alanında güçlü bir iş birliğine sahip olduklarını belirterek bu işbirliğini farklı sektörlere de taşımak istediklerini açıkladı. Türkiye ile birlikte otomotiv endüstrisi için dayanıklı tedarik zincirleri oluşturduklarını ifade eden Sakova, "Otomotiv endüstrimiz için tedarik zincirleri inşa ettik ve iş birliğine devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

EXIMBANK ALANINDA GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Ömer Bolat, Türkiye ile Slovakya arasında JETCO mekanizmasının kurulduğunu, enerji ve ulaştırma alanlarında da anlaşmalar bulunduğunu belirterek, "İş insanlarının katılımıyla önümüzdeki yılın başlarında, umarız ocak ayında, İstanbul'da Slovakya Lojistik ve Yatırım Forumu'nun düzenlenmesi konusunda mutabakata varılmıştır" dedi. Bakan Bolat ayrıca, Türk Eximbank ile Slovakya Eximbank arasında iki ülkenin karşılıklı iş birliğine yönelik imza töreninin gerçekleştirildiğini de aktardı.

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