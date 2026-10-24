Yarının dünyasına imza atacağız

Dünyanın en önemli iklim organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilk kez ev sahipliği yapmaya hazırlanan Türkiye'nin çalışmaları sürüyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yazılı ve görsel medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ile İstanbul'da dün bir araya gelerek, Türkiye'nin COP31 hazırlıklarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Kurum, Antalya’da kurulan 1 milyon 100 bin metrekarelik COP31 Alanı'nın detaylarını paylaştı. COP31, Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILA DAMGASINI VURACAK

Türkiye'nin iklim krizine karşı ülkemizin, dünyanın geleceği için sorumluluk aldığını belirten Kurum, "COP31'i biz sadece bir zirve olarak görmüyoruz. Küresel görünürlük, diplomatik etki, uluslararası iş birlikleri, yatırım ve yeşil dönüşüm açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Önümüzdeki süreçte üretimini, istihdamını, sanayisini, teknolojisini bu konuya göre revize eden, yenileyen bir Türkiye olmak istiyoruz. Biz bu anlamda geleceği beklemiyoruz. Onu şekillendirmeye gayret gösteriyoruz ve ülkemizin ve dünyamızın önümüzdeki 50 yılını etkileyecek belki de tarihin akışına olumlu anlamda en büyük katkıyı sunacak o iradeyi ortaya koyuyoruz. Türkiye, yarının dünyasına imzasını atacak" dedi.

3 BİN GAZETECİ AKREDİTE OLDU

Türkiye'nin COP31 Başkanı olarak bugüne kadar yürüttüğü diplomasi trafiğine ilişkin de bilgilendirme yapan COP31 Kurum, 50'den fazla ülkeyle doğrudan ikili temas kurduklarının altını çizdi. Kurum, alana ilişkin, "1 milyon 100 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Buluşmaya gerçekten heyecanlı bir şekilde hazırlanıyoruz. Hazırlık planımızda 527 bin metrekarelik Mavi Bölgemiz var ve yine 582 bin metrekarelik Yeşil Bölge'de etkinliklerimiz olacak. Mavi Bölge'de Birleşmiş Milletler'in resmi müzakereleri yürütülecek ve 11-12 Kasım'da Dünya Liderler Zirvesi de burada yapılacak. Şu ana kadar 85 hükümet ve devlet başkanı katılımını bildirdi. Uluslararası medyanın oldukça yoğun ilgisi var. Yaklaşık 3 bin gazeteci akredite oldu" bilgisini paylaştı.

COP31 Alanı'nda 500'ün üzerinde çalışma alanı ve 40 canlı yayın noktası ile 4 bin medya mensubuna hizmet verebilecek bir merkez oluşturduklarını anlatan Kurum, konferans boyunca 300'ü aşkın basın toplantısına mkan sağlayacak bir düzenin hayata geçirileceğini söyledi.

BM Zirvesi’ne eş değer bir organizasyon

Gazetecilerin sorularını cevaplayan COP31 Başkanı Kurum, COP31’in BM Genel Kurulu kadar önemli bir toplantı olduğuna vurgu yaparak, “196 ülke iklimle ilgili taahhütlerini, projelerini, hedeflerini paylaşıyor, tecrübelerini paylaşıyor. Ülkelerin verilmiş olan taahhütlerinin ne yapıldığı orada sorgulanıyor. Günlerce müzakereler yapılıyor. Dolayısıyla yani bu BM nezdinde en büyük organizasyon. Yani New York'taki Birleşmiş Milletler Zirvesi ile eş diyebileceğimiz bir organizasyon” dedi.

BİZE YAŞANACAK BİR DÜNYA LAZIM

Kurum, iklim değişikliği ile mücadelenin NATO’nun savunma yatırımları mantığıyla, finansman desteğiyle mümkün olabileceğine işaret etti: Burada var olup yok olma meselesi var. Bu kararları almamız lazım. Geleceğimiz için, çocuklarımız için almak mecburiyetindeyiz. Eğer bir NATO toplantısında ülkeler savunma harcamalarını %5'e çıkarma kararı alıyorsa iklimle ilgili mücadelede de aynı kararlılığı tüm dünya göstermek zorunda. Çünkü yaşanacak bir dünya kalmayacak. Yaşanacak bir dünya kalmadıktan sonra sınırlarınızı savunsanız ne olur? Yani suyunuzun olmadığı, yeşilinizin olmadığı veya o tarihi binanın içinde oturamadığınız işte Avrupa'nın bugün yaşadığı binanız olsa ne olacak? Veya yaşanan iklim göçleri sebebiyle başka krizlerle karşılaştığınızda bunu nasıl çözeceksiniz?”

COP31 için özel şarkı

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler için Türkiye özel bir şarkı hazırladı. İngilizce olan şarkının sözlerinde iklim için eyleme çağrı yapılırken, Türkiye'nin farklı noktalardaki doğal güzelliklerinden görüntüler kullanıldı. Türkiye'nin kültür ve sanat organizasyonlarıyla COP31 sahnesine çıkacağını ve iklim farkındalığını tüm dünyaya yansıtacağını anlatan Bakan Murat Kurum, bu kapsamda COP31 için özel hazırlanan "Let's COP" isimli İngilizce şarkıyı yayın yönetmelerine ilk kez dinletti.

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