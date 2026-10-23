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Boğaziçi Zirvesi yaklaşık 70 ülkeden temsilciyi İstanbul'da buluşturacak

Boğaziçi Zirvesi yaklaşık 70 ülkeden temsilciyi İstanbul'da buluşturacak

15:03, 23/10/2026, Cuma
AA
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Boğaziçi Zirvesi yaklaşık 70 ülkeden temsilciyi İstanbul'da buluşturacak
Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya 32 ülkeden üst düzey siyasiler, bürokratlar ve iş adamlarının zirveye katılması bekleniyor.

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından 5-6 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek 17. Boğaziçi Zirvesi, "Dönüşen Dünyada Denge Arayışı" temasıyla yaklaşık 70 ülkeden temsilciyi bir araya getirecek.

UİP'ten yapılan açıklamaya göre, zirve kapsamında küresel gelişmelerin yanı sıra ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni işbirliği fırsatlarının oluşturulması da gündeme gelecek.

Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya uzanan geniş coğrafyadan iş insanları ile siyasileri bir araya getirmesi beklenen zirveye 32 ülkeden üst düzey siyasiler, bürokratlar ve iş insanlarının konuşmacı olarak katılması, 20'den fazla B2B görüşmesinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, şu ana kadar 63 ülkeden katılım teyidi alındığını ancak sayının 70'in üzerine çıkmasını beklediklerini belirtti.

Zirvenin bu yılki temasının, küresel ölçekte yaşanan siyasi ve ekonomik dönüşümden hareketle belirlendiğini kaydeden Özgencil, savaşların, bölgesel gerilimlerin ve değişen uluslararası ilişkilerin ülkelerin konumlarını yeniden değerlendirmelerine yol açtığını ifade etti.

Özgencil, farklı güç merkezlerinin öne çıktığı bu dönemde ülkelerin yeni dengeler içinde kendilerine nasıl bir yer belirleyecekleri sorusunun zirvenin ana gündemini oluşturacağını vurguladı.

Zirvede iki gün boyunca 20'den fazla panelin düzenlenmesini ve 32 ülkeden konuşmacıların yer almasını beklediklerini anlatan Özgencil, uluslararası iş dünyasının temsilcilerini buluşturacak etkinlikte en az 70 iş insanının yer alacağını ve 20'den fazla B2B görüşmesinin gerçekleştirileceğini ifade etti.

"Ülkeler arasında ekonomik bir zemin oluşturmaya çalıştık"

Cengiz Özgencil, Boğaziçi Zirvesi'nin kuruluşundan bu yana siyasi tartışmalardan uzak durarak ekonomik ilişkileri geliştirmeye odaklandığına dikkati çekerek, "Biz, hiçbir zaman siyasete girmedik. Ülkeler arasında ekonomik bir zemin oluşturmaya çalıştık. İlk 16 yılda gerçekleştirdiğimiz B2B görüşmeleri ve bu görüşmelerin ardından yapılan iş anlaşmaları, bu konuda başarılı olduğumuzu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmiş yıllarda zirvede tanışan iş insanlarının daha sonra farklı ülkelerde görüşmelerini sürdürerek ticari anlaşmalara imza attıklarını belirten Özgencil, bu ilişkilerin bir bölümünün organizasyon tarafından doğrudan takip edilemediğini ancak katılımcılardan gelen geri bildirimlerin zirvenin iş dünyası açısından taşıdığı değeri ortaya koyduğunu vurguladı.

Özgencil, Boğaziçi Zirvesi'nin Türkiye'nin uluslararası tanıtımına ve iş dünyasının farklı pazarlara erişimine katkı sunduğunu kaydederek, bu yıl da farklı ülkelerden gelecek heyetlerin Türk iş insanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesinin ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.


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Başlıklar :17. Boğaziçi ZirvesiUluslararası İşbirliği Platformu (UİP)Dönüşen Dünyada Denge Arayışı
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