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Ticaret Bakanı Bolat tarih vererek duyurdu: 5 milyar dolarlık ticaret hedefine yaklaşıyoruz

Ticaret Bakanı Bolat tarih vererek duyurdu: 5 milyar dolarlık ticaret hedefine yaklaşıyoruz

13:20, 23/10/2026, Cuma
AA
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Ticaret Bakanı Bolat tarih vererek duyurdu: 5 milyar dolarlık ticaret hedefine yaklaşıyoruz
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

C, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Slovakya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı ve imza törenlerine katıldı. Slovakya Başbakan Yardımcısı Denisa Sakova ile bir araya gelen Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin 2019'daki 1 milyar dolar seviyesinden 4,3 milyar dolara yükseldiğini ve 5 milyar dolarlık hedefe gelecek yıl ulaşılacağını açıkladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde düzenlenen programlara iştirak eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat ilk olarak, Türk Eximbank ile Kanada'nın ihracat kredi kuruluşu Export Development Canada (EDC) arasında gerçekleştirilen mutabakat zaptı imza törenine katıldı.

İmza töreninin ardından Slovakya Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Ticaret ve Enerji Bakanı Denisa Sakova ile bir araya gelen Bolat, ayrıca Türkiye-Slovakya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı'na katıldı.

Bolat, Türkiye ile Slovakya arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine gelecek yıl ulaşılabileceğini belirterek, iki ülke arasında savunma sanayisi, müteahhitlik, enerji ve yatırımlar alanında önemli işbirliği fırsatları bulunduğunu söyledi.

Bolat, Türkiye ile Slovakya'nın birçok ikili ve uluslararası meselede ortak tutum sergilediğini belirterek, Slovakya hükümetinin Türkiye'ye Avrupa ile ilişkilerinde eşit ortak olarak verdiği güçlü destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu alandaki işbirliğinin sürdürüleceğini kaydetti.

Slovakya ile savunma sanayisi malzemeleri, tedarik ve yatırım projelerinde güçlü bir işbirliği bulunduğuna dikkati çeken Bolat, karşılıklı yatırımların da geliştiğini ifade etti.

Bolat, Türkiye'de yaklaşık 56 Slovak şirketinin faaliyet gösterdiğini, Slovakya'da ise yaklaşık 70 Türk üreticinin bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin Slovakya'dan yaklaşık 267 bin turist ağırladığını bildirdi.

İkili ilişkilerin gelişmesiyle birlikte yatırımcı ve turist sayılarının da artmasını beklediklerini dile getiren Bolat, Slovakya'nın müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri alanında Türkiye ile işbirliği yapmak istemesinden memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Bolat, Slovakya'nın gelecek 5 yıl içinde 100 bin konut inşa etmeyi planladığını aktararak Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası alandaki gücüne işaret etti.

Bolat, "Türk müteahhitler çok rekabetçi ve yetenekli. Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci müteahhitlik sektörüne sahibiz. Türk müteahhitler Slovakya'da mükemmel işler çıkarmaya hazır." diye konuştu.

Türk şirketlerinin yalnızca konut projelerinde değil, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali, kargo limanı ve diğer enerji projelerinde de görev üstlenebileceğini belirten Bolat, Slovakya'nın yeşil dönüşüm alanında kapsamlı bir program yürüttüğünü, Türk yatırımcıların bu programın başarıyla hayata geçirilmesine katkı sağlayabileceğini kaydetti.

İki ülkenin ihracat kredi kuruluşları arasında da işbirliğinin güçlendirileceğini bildiren Bolat, Türk Eximbank ile Slovakya'nın ihracat kredi kuruluşu arasında toplantının ardından mutabakat zaptı imzalanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Bolat, ihracat kredi kuruluşlarının işbirliğini artırmasının girişimcilerin faaliyetlerine destek sağlayacağını ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınmasına katkıda bulunacağını dile getirdi.

Bolat, Türkiye'de kamu alımlarına ilişkin yasal düzenlemelere de değinerek TBMM'nin AB'li ve Türk teklif sahipleri arasında kamu alımlarında eşit ihale hakları sağlanmasına yönelik Cumhurbaşkanı'na karar çıkarma yetkisi veren bir kanunu kabul ettiğini belirtti.

JETCO toplantısı ikili görüşmeler, iş insanları yuvarlak masa toplantısı ve imzalanacak anlaşmaların Türkiye ile Slovakya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Bolat, iki ülke arasındaki işbirliğinin karşılıklı fayda temelinde güçlenmesini temenni etti.

"TÜRKİYE İLE OTOMOTİVDE DİRENÇLİ TEDARİK ZİNCİRİ KURDUK"

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ise Türkiye ile otomotiv endüstrisi alanında güçlü bir işbirliğine sahip olduklarını belirterek bu işbirliğini farklı sektörlere de taşımak istediklerini açıkladı.

Türkiye ile birlikte otomotiv endüstrisi için dayanıklı tedarik zincirleri oluşturduklarını ifade eden Sakova, "Otomotiv endüstrimiz için dirençli tedarik zincirleri inşa ettik ve bu mükemmel işbirliğine devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Sakova, Türkiye ile ekonomik ilişkileri çeşitlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Gelecekte Türkiye ile işbirliği yapabileceğimiz diğer alanları da keşfetmek istiyoruz. Bunlar arasında enerji, ulaşım, tarım, çevrenin korunması, su yönetimi, bilim, uzay endüstrisi ve gıda teknolojileri bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Slovakya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısının yeni işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi açısından önemli bir platform olduğunu belirten Sakova, komitenin iki ülke arasındaki potansiyel işbirliği alanlarının keşfedilmesine imkan sağladığını dile getirdi.

Sakova, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a ev sahipliği ve toplantının düzenlenmesinden dolayı teşekkür ederek, ocak ayında gerçekleştirilmesi öngörülen Ulaşım, Lojistik ve Yatırım Forumu kapsamında yeniden bir araya gelmeyi umduklarını belirtti.

Türkiye ile Slovakya arasındaki ekonomik işbirliğinin geleceğine ilişkin iyimserliğini dile getiren Sakova, "İşbirliğimizi gelecekte gerçekten büyük bir parlayan yıldız olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı sonrası Türkiye ile Slovakya arasında Türkiye-Slovakya I. Dönem JETCO Protokolü ve Türk Eximbank ve Slovakya Eximbanka SR arasında mutabakat zaptı imzalandı.

"İki ülke arasında doğal gaz sevkiyatı ve savunma tedariki konularında anlaşmalar imzalandı"

Bakan Bolat, imza törenlerinin ardından Türkiye-Slovakya Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Slovakya arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini belirterek, iki ülke arasında doğal gaz sevkiyatı ve savunma tedariki konularında anlaşmalar imzalandığını kaydetti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminde önemli artış yaşandığına dikkati çeken Bolat, "İki ülkenin, 2019 yılındaki 1 milyar dolar olan ikili ticaret hacmini geçen yıl 4,3 milyar dolara çıkararak 4 kattan fazla bir artış yakalamış olması dikkate değerdir. Liderlerimizin talimatıyla, inşallah bu yılın sonunda veya önümüzdeki yıl 5 milyar dolar hedefine ulaşılacak. Böylece her iki ülkenin özel sektörünün devasa katkılarıyla çok daha yüksek hedeflere varılacaktır." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin özel sektörleri arasında yenilenebilir enerji, lojistik, inşaat, metal sanayisi ve otomotiv sektörlerinde karşılıklı yatırımlar bulunduğunu aktaran Bolat, yatırımların teşviki ve korunması ile çifte vergilendirmenin önlenmesi konularında halihazırda anlaşmaların mevcut olduğunu bildirdi.

Bolat, Türkiye ile Slovakya arasında JETCO mekanizmasının kurulduğunu, enerji ve ulaştırma alanlarında da anlaşmalar bulunduğunu belirterek, "İş insanlarının katılımıyla önümüzdeki yılın başlarında, umarız ocak ayında, İstanbul'da Slovakya Lojistik ve Yatırım Forumu'nun düzenlenmesi konusunda mutabakata varılmıştır." dedi.

Türk Eximbank ile Slovakya Eximbank arasında iki ülkenin karşılıklı işbirliğine yönelik imza töreninin gerçekleştirildiğini de aktaran Bolat, bunun ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki sanayi entegrasyonunun ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Slovakya'nın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


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Başlıklar :ömer bolatTicaret BakanlığıSlovakya
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