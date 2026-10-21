Anasayfa
Gündem
Edirne
Kaçakçılara sınırda şafak baskını! 7 bini aşkın tarihi eser yurt dışına kaçırılmaktan kurtarıldı

Kaçakçılara sınırda şafak baskını! 7 bini aşkın tarihi eser yurt dışına kaçırılmaktan kurtarıldı

09:22, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 10:13, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Kaçakçılara sınırda şafak baskını! 7 bini aşkın tarihi eser yurt dışına kaçırılmaktan kurtarıldı
Bakan Ersoy: Tarihimizin kaçakçılık rotalarında kaybolmasına izin vermeyeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne’deki İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarla kültür varlıklarının yurt dışına kaçırılmasının önlenmesinin ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Gümrük Muhafaza ekiplerine teşekkür etti. Ersoy, “Bu toprakların hafızasını korumak, geleceğimize sahip çıkmaktır” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

İpsala ve Kapıkule’deki operasyonlarla kültür varlıklarının yurt dışına çıkarılmasının engellendiğini belirten Ersoy, her bir eserin geçmişle kurulan bağı güçlendiren eşsiz bir emanet olduğunu vurguladı.

“Mücadelenin en önemli halkalarından biri”

Yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesi için yürütülen çalışmaların yanı sıra kaçakçılığın ülke sınırları içinde önlenmesinin de önem taşıdığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

“Her bir eser, ait olduğu topraklarda anlamını koruyan, geçmişimizle bağımızı güçlendiren eşsiz bir emanet. Yurt dışına kaçırılan eserlerimizi ülkemize kazandırmak için verdiğimiz mücadelenin en önemli halkalarından biri de bu emanetleri ülkemizden çıkarılmadan korumak”

Bakan Bolat ve Gümrük Muhafaza ekiplerine teşekkür

Ersoy, operasyonlarda görev alan ekiplere teşekkürlerini şu sözlerle iletti:

“Dikkat ve titizlikleriyle kültürel mirasımıza sahip çıkan Gümrük Muhafaza ekiplerimize, başta Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat olmak üzere operasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
Kültürel mirası koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayan Ersoy, “Kurumlarımızın güçlü iş birliğiyle tarihimizin kaçakçılık rotalarında kaybolmasına izin vermeyecek, bu mirası gelecek nesillere ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı.

İki sınır kapısında kaçakçılığa geçit verilmedi

Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi ve denetimleri kapsamında İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenen kültür varlıkları ele geçirildi.

İpsala Gümrük Kapısı’nda Türkiye’den Yunanistan’a çıkış yapmak üzere gelen bir tır, risk kriterleri doğrultusunda X-ray taramasına sevk edildi. Şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araçta yapılan detaylı aramada, dorsedeki yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş sikkeler, ok uçları, yüzükler ve çeşitli aksesuarlar bulundu.

Kapıkule Gümrük Kapısı’ndaki kontrollerde ise X-ray taramasına yönlendirilen başka bir tırda, gümrüğe beyan edilmeyen ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikkeler ele geçirildi.

Her iki operasyonda ele geçirilen eserlere el konulurken, olaylarla ilgili cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde adli soruşturma başlatıldı.



Türk sinemasına yapım desteği 412,9 milyon liraya yükseldi
Hayat
Türk sinemasına yapım desteği 412,9 milyon liraya yükseldi
Bakan Ersoy duyurdu: Kâbe’de imzası olan Türk hattattan milletine paha biçilmez armağan
Hayat
Bakan Ersoy duyurdu: Kâbe’de imzası olan Türk hattattan milletine paha biçilmez armağan
500 yıllık yazmalardan Şeyh Galib’in Divan’ına: Asırların hazinesi dünyaya açıldı
Hayat
500 yıllık yazmalardan Şeyh Galib’in Divan’ına: Asırların hazinesi dünyaya açıldı
Başlıklar :gümrüktarihi eserTicaret Bakanlığı
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026