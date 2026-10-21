Kaçakçılara sınırda şafak baskını! 7 bini aşkın tarihi eser yurt dışına kaçırılmaktan kurtarıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne’deki İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarla kültür varlıklarının yurt dışına kaçırılmasının önlenmesinin ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Gümrük Muhafaza ekiplerine teşekkür etti. Ersoy, “Bu toprakların hafızasını korumak, geleceğimize sahip çıkmaktır” ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.
İpsala ve Kapıkule’deki operasyonlarla kültür varlıklarının yurt dışına çıkarılmasının engellendiğini belirten Ersoy, her bir eserin geçmişle kurulan bağı güçlendiren eşsiz bir emanet olduğunu vurguladı.
“Mücadelenin en önemli halkalarından biri”
Yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesi için yürütülen çalışmaların yanı sıra kaçakçılığın ülke sınırları içinde önlenmesinin de önem taşıdığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:
Bakan Bolat ve Gümrük Muhafaza ekiplerine teşekkür
Ersoy, operasyonlarda görev alan ekiplere teşekkürlerini şu sözlerle iletti:
İki sınır kapısında kaçakçılığa geçit verilmedi
Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi ve denetimleri kapsamında İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenen kültür varlıkları ele geçirildi.
İpsala Gümrük Kapısı’nda Türkiye’den Yunanistan’a çıkış yapmak üzere gelen bir tır, risk kriterleri doğrultusunda X-ray taramasına sevk edildi. Şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araçta yapılan detaylı aramada, dorsedeki yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş sikkeler, ok uçları, yüzükler ve çeşitli aksesuarlar bulundu.
Kapıkule Gümrük Kapısı’ndaki kontrollerde ise X-ray taramasına yönlendirilen başka bir tırda, gümrüğe beyan edilmeyen ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikkeler ele geçirildi.
Her iki operasyonda ele geçirilen eserlere el konulurken, olaylarla ilgili cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde adli soruşturma başlatıldı.