Savunma devi ASELSAN’dan 442,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi
11:47, 23/10/2026, Cuma
IHA
Türk savunma sanayisinden 442,5 milyon dolarlık ihracat anlaşması
ASELSAN radar, İHA karşı tedbir, komuta ve kontrol sistemlerinin satışına ilişkin 442,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.
ASELSAN, resmi sosyal medya hesabından uluslararası bir anlaşmanın imzalandığını duyuruldu.
Açıklamada, uluslararası bir müşteriyle radar, insansız hava aracı (İHA) karşı tedbir, komuta ve kontrol sistemlerinin satışına ilişkin toplam 442,5 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzalandığı bilgisi yer aldı.
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