Karadeniz semalarında nefes kesen eğitim: Hava Kuvvetleri'nden çelik kanatlı gözdağı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı savaş uçaklarının Karadeniz semalarında gerçekleştirdiği zorlu eğitim uçuşunu duyurdu. 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan jetlerin eğitim görevini başarıyla tamamladığı açıklanırken, nefes kesen operasyona ait görüntüler büyük beğeni topladı.
Amasya Merzifon'da yer alan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan savaş uçakları, Karadeniz semalarında kritik bir eğitim görevine imza attı.
Bölgedeki uçuş görevini başarıyla icra eden çelik kanatlar, hava sahasındaki hakimiyetini ve görev hazırlığını bir kez daha sergiledi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başarıyla tamamlanan eğitimi tüm Türkiye'ye duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Semalarımızın çelik kanatları, göklerdeki kararlılığını sürdürüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan uçaklarımız, Karadeniz üzerinde eğitim uçuşunu başarıyla tamamladı" ifadelerine yer verildi.
MSB tarafından paylaşılan görsel ve videolarda, kahraman pilotlarımızın Karadeniz üzerindeki formasyon ve taktik eğitim uçuşları detaylıca yer aldı.
Savaş uçaklarının yüksek manevra kabiliyeti ve göklerdeki kararlı duruşu vatandaşlar tarafından ilgi ve gururla karşılandı.