‘15 BİN TON ÜRÜNÜ EKONOMİYE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ’





Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçede yetiştirilen tarım ürünlerinin bir kısmının iç piyasada tüketildiğini, bir kısmının ihraç edildiğini, ancak önemli miktarda ürünün değerlendirilemediğini belirterek, bu ürünleri ekonomiye kazandırmak amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi. Işık, “Biz Gürsu’da dünyanın en bereketli topraklarında yaşıyoruz ve bu topraklarda çok lezzetli ürünler yetiştiriyoruz. Bunların bir kısmını iç piyasada tüketiyoruz, bir kısmını ihraç ediyoruz ama elimizde kalan ürünler de oluyor. Bunları nasıl katma değere dönüştürebiliriz diye AR-GE çalışması yaptık. Yaklaşık 15 bin ton ürünü değerlendiremediğimizi fark ettik. Amacımız, ovada kalan bu ürünlerin tamamını işleyerek ekonomiye kazandırmak” dedi.