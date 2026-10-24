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TOKi’den işçiye konut

TOKi’den işçiye konut

Merve Safa Akıntürk
04:00, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 04:03, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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TOKi’den işçiye konut
Mustafa Levent

TOKİ, sanayi ve turizm çalışanlarına konut yapacak. TOKİ Başkanı M. Levent Sungur, turizm yatırımcılarının konut projelerini değerlendirdiğini, sanayi tesisleri ve çalışanları için de yeni modeller üzerinde durulduğunu söyledi. Sungur, ülke genelinde 1.246 şantiyede 279 bin konut ve sosyal donatının yapımının sürdüğünü bildirdi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut üretim kapasitesini artırarak 2026 yılı sonuna kadar toplam 255 bin konutun teslimini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2026 yılının ilk dokuz ayında 135 bin 892 konutu hak sahiplerine teslim eden TOKİ, yıl sonuna kadar yaklaşık 119 bin konutun daha teslimini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ekim ayı itibarıyla ülke genelinde bin 246 şantiyede 279 bin konut ve sosyal donatının inşası devam ederken kurumun toplam konut üretimindeki payı yüzde 9 seviyelerinden yüzde 11,7'ye, ilk el konut satışlarındaki payı ise yüzde 12,5'e yükseldi.

ÖRNEKLERİNİ ÇOĞALTACAĞIZ

TBMM KİT Komisyonu'nda kurumun faaliyetlerini anlatan TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, çalışanlara yönelik de konut müjdesi verdi. Sungur, turizm çalışanlarının barınma ihtiyacına yönelik olarak turizm yatırımcıları tarafından konut projelerinin değerlendirildiğini söyledi. Sanayi sektöründe de benzer ihtiyaçların bulunduğunu belirten Sungur, sanayi tesisleri ve sanayi çalışanları için özel projeler geliştirdiklerini, mevcut örneklerin artırılarak yaygınlaştırılacağını kaydetti.

İHALEDE REKOR

Son 22 yılda 1 milyon 770 bin konut ile 71 bin sosyal donatı ve kamu hizmet binası inşa eden TOKİ, 2025 yılında 212 bin 981 konutun ihalesini gerçekleştirerek yıllık ihale sayısında rekor seviyeye ulaştı. Aynı dönemde 133 bin 761 konutun satışını, 124 bin 34 konutun ise teslimini tamamlayan kurum, 2027 yılına yönelik çalışmalarında da sosyal konut üretimini artırmayı ve 500 bin sosyal konut projesini planlanan takvim doğrultusunda sürdürmeyi hedefliyor.

186 bin hak sahibi için tapu tahsis işlemi

  • İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 235 bin 439 hak sahibinden 212 bin 339'unun imar planları onaylanarak işlemleri tamamlandı. Bu süreçte 186 bin 819 hak sahibi için tapu tahsis işlemleri başlatıldı. İlk İş Yerim'de ise hedeflenen 10 bin iş yerinden 6 bin 788'inin inşaatı devam ederken bin 862'sinin proje çalışmaları tamamlandı.

11,4 milyar liralık borç kapatıldı

  • Öte yandan TOKİ'nin 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında düzenlediği yüzde 25 indirim kampanyasına 12 bin 615 konut alıcısı başvurdu. Kampanya kapsamında 1 milyar 117 milyon lirası kısmi ödemelerden oluşmak üzere toplam 11 milyar 40 milyon liralık borç bakiyesi kapatıldı.

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Başlıklar :TOKİEkonomiKonuttoplum
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