Akaryakıt pompalarında yeni dönem: Peş peşe gelen indirimler motorin ve benzin fiyatlarında dengeleri değiştirdi
Akaryakıt pompalarında son günlerde yaşanan hareketlilik, araç sahiplerini şaşırtan tarihi bir tablo ortaya çıkardı. Peş peşe gelen fiyat güncellemelerinin ardından iki yakıt türü arasındaki makas hiç olmadığı kadar açıldı. İstasyonlara giden sürücüler depolarını doldururken karşılaştıkları devasa maliyet uçurumuyla büyük bir sürpriz yaşıyor.
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dalgalanmalar, benzin ve motorin arasındaki fiyat farkını tarihi bir seviyeye taşıdı. Benzine peş peşe gelen indirimlerin ardından litrede 20,50 lirayı bulan bu fark, 50 litrelik bir depoyu doldururken sürücülerin cebine 1.025 lira olarak yansıyor.
Benzine üst üste iki indirim yansıdı
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz günlerde dikkat çeken değişiklikler yaşandı. Benzinin litre fiyatına 20 Ekim tarihinde uygulanan 4,30 liralık indirimin hemen ardından, 22 Ekim'de 3,30 liralık ikinci bir düşüş daha gerçekleşti.
Toplamda 7,60 lirayı bulan bu indirimler sonucunda, İstanbul Avrupa Yakası'nda 83,90 lira seviyelerinden satılan benzinin litresi 76,30 liraya kadar geriledi. Aynı dönemde motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi ve litre fiyatı 96,80 lirada sabit kaldı. Bu durum, İstanbul'un her iki yakasında da iki yakıt türü arasındaki farkın 20,50 liraya çıkmasına neden oldu.
Depoyu doldurmanın maliyeti değişti
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki güncel rakamlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 50 litrelik bir depoyu benzinle doldurmanın maliyeti yaklaşık 3.815 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı miktarda yakıtı motorin olarak almak isteyen bir sürücünün ödemesi gereken tutar ise 4.840 liraya ulaşıyor.
Eşit miktarda yakıt alımında ortaya çıkan 1.025 liralık bu rekor fark, daha büyük depoya sahip araçlarda daha belirgin hale geliyor. Örneğin 60 litre kapasiteli bir depoda benzin maliyeti 4.578 lira iken, motorinde bu rakam 5.808 liraya çıkarak aradaki makası 1.230 liraya taşıyor.
23 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 76.30 TL
Motorinin litresi: 96.80 TL
LPG: 41.20 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 76.10 TL
Motorinin litresi: 96.60 TL
LPG: 40.60 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 77.30 TL
Motorinin litresi: 97.90 TL
LPG: 41.29 TL
İZMİR
Benzinin litresi: 77.50 TL
Motorinin litresi: 98.10 TL
LPG: 41.20 TL