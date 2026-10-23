Akaryakıt pompalarında yeni dönem: Peş peşe gelen indirimler motorin ve benzin fiyatlarında dengeleri değiştirdi

Benzine üst üste iki indirim yansıdı

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz günlerde dikkat çeken değişiklikler yaşandı. Benzinin litre fiyatına 20 Ekim tarihinde uygulanan 4,30 liralık indirimin hemen ardından, 22 Ekim'de 3,30 liralık ikinci bir düşüş daha gerçekleşti.

Toplamda 7,60 lirayı bulan bu indirimler sonucunda, İstanbul Avrupa Yakası'nda 83,90 lira seviyelerinden satılan benzinin litresi 76,30 liraya kadar geriledi. Aynı dönemde motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi ve litre fiyatı 96,80 lirada sabit kaldı. Bu durum, İstanbul'un her iki yakasında da iki yakıt türü arasındaki farkın 20,50 liraya çıkmasına neden oldu.