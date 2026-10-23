Gümüşte sert çakılma: Fiyatlar 11 ayın en düşük seviyesine geriledi
Ocak ayında kırdığı rekorla yatırımcısının yüzünü güldüren gümüş, küresel piyasalarda yaşanan teknoloji sarsıntısı ve FED'in faiz politikalarındaki belirsizlikle adeta serbest düşüşe geçti. Yıl başından bu yana değerinin dörtte birini kaybeden gri metal, Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test ederken, yatırımcılar bu ani geri çekilmenin arka planındaki etkenleri yakından takip ediyor.
Zirveden gelen yüzde 25'lik kayıp
Küresel piyasalarda son günlerde yaşanan dalgalanmalar, gümüş üzerindeki satış baskısını iyice derinleştirdi. Yılın ilk ayında 121 doları görerek tarihi bir zirveye imza atan ons gümüş, bugünkü işlemlerde 53,45 dolara kadar inerek son 11 ayın en dip noktasına yerleşti. Sabah saatlerinde 54,05 dolar seviyelerinden işlem gören gri metalin haftalık kaybı yüzde 5,15'i bulurken, sadece ekim ayındaki erime yüzde 10,55'e ulaştı. Yıl başından bu yana bakıldığında ise toplam düşüş yüzde 25'e yaklaştı.
Teknoloji devlerindeki sarsıntı emtiayı etkiledi
Gümüş fiyatlarındaki bu dramatik düşüşün arkasında, ABD borsalarında teknoloji hisselerine gelen yoğun satış dalgası yatıyor. Özellikle Nasdaq endeksinin yüzde 2,6 değer kaybederek son dört ayın en sert günlük düşüşünü yaşaması piyasaları tedirgin etti. Yapay zeka yatırımlarıyla dikkat çeken teknoloji devleri Meta ve Nvidia hisselerindeki erime bu süreçte başı çekti
Nvidia yüzde 4,4 değer kaybederken, Meta'nın hisselerinde yüzde 6,98'lik bir gerileme görüldü. Meta'nın 2026 yılı için yapay zeka yatırım bütçesinin alt sınırını 130 milyar dolardan 135 milyar dolara çıkarması ve üçüncü çeyrekte 2,12 milyar dolarlık negatif serbest nakit akışı açıklaması, yatırımcıların devasa harcamaların ne zaman kâra dönüşeceği konusundaki endişelerini artırdı. Sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda elektronik, elektrikli sistemler ve güneş panelleri gibi alanlarda temel bir ham madde olan gümüş, teknoloji sektöründeki bu büyüme kaygılarından doğrudan etkilendi.
FED politikaları ve petrol faktörü
Gri metalin üzerindeki bir diğer önemli baskı unsuru ise ABD Merkez Bankasının (FED) atacağı adımlara yönelik soru işaretleri olmaya devam ediyor. Küresel ölçekte enflasyonun yüksek seyrini koruması ve petrol fiyatlarının 110 dolar sınırının üzerine çıkması, faiz indirim döngüsünün zamanlamasına dair beklentileri zayıflatıyor.
Piyasalar, sıkı para politikasının tahmin edilenden daha uzun süre devrede kalabileceği ihtimalini tartışıyor. Faiz oranlarının yüksek seyretmesi, faiz getirisi olmayan gümüş ve altın gibi varlıkları elde tutmanın maliyetini artırarak baskıyı güçlendiriyor.
Uzmanlardan kritik direnç uyarısı
Yaşanan sert geri çekilmenin ardından piyasa analistleri, gümüşün gelecekteki rotasının FED mesajlarına, ABD enflasyon verilerine, petrol fiyatlarına ve teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarından sağlayacağı gelirlere bağlı olacağını vurguluyor.
Uzmanlar, bu seviyelerden gelebilecek olası tepki alımlarına karşı yatırımcıları uyarırken, piyasadaki yüksek oynaklık nedeniyle temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğinin altını çiziyor. Teknik açıdan bakıldığında ise ekim ayındaki zirveyi işaret eden 62 dolar seviyesi, gümüşün önündeki ilk önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor.