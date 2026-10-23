Azerbaycan Büyükelçisi'nden Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Bakan Fidan'dan R4+E3 toplantısı sonrası önemli mesajlar: İran'a yeni saldırı çatışmayı yaygınlaştırır

İstanbul'da düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Masanın etrafındaki bütün ülkeler bir defa daha fazla savaşın yaygınlaşmasını istemiyorlar. İran'a yeni saldırı çatışmayı yaygınlaştırır. İran'a yapılacak askeri müdahale hiçbir şekilde çözüm değil. Bunu hiç kimse şu anda onaylamıyor' dedi.