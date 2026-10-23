Azerbaycan Büyükelçisi'nden Devlet Bahçeli'ye ziyaret
23:47, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov’un bugün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından MHP hesabından özel bir video yayımladı.
Videoda HaDUMAN’ın seslendirdiği “Bakü’ye Git” şarkısına yer verilirken, Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve Türk birliği vurgulandı.
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