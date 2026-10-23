ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Barrack İran'a saldırı için tarih verdi
22:32, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 22:42, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Barrack, katıldığı bir YouTube programında ABD'nin İran'ı bu hafta sonu vurabileceğini belirtti.
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, ülkesinin İran’a yeni bir saldırı yapacağı iddialarına ilişkin, "Bu hafta sonu kesinlikle mümkün" diye konuştu. ABD Başkanı Trump ise açıklamalardan haberi olmadığını söyledi.
Barrack, İran'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin soruya,
"Bu hafta sonu bir saldırı olabilir mi? Kesinlikle."yanıtını verdi.
ABD Başkanı'nın yaklaşımının açık olduğunu vurgulayan Barrack,
"Başkan çok net. Size Amerikan politikasını söylüyorum."ifadelerini kullandı.
“Anlaşmaya ulaşmak mümkün”
ABD'nin İran ile müzakerelere açık olduğunu belirten Barrack,
"Başkan çok net. Açık, hazır ve anlaşmaya erişilebilir durumda. Ve biz masada aylardır, aylardır, aylardır oturuyoruz."dedi.
Trump: Haberim yok
Barrack'ın sözleri sorulan ABD Başkanı Trump ise açıklamadan haberi olmadığını söyledi.
"Eğer durum buysa, bu konuda hiçbir şey bilmiyorum."diyen Trump,
"Tahran'a gönderilecek harika bir mesaj bu."dedi.
İsrail basınından Barrack'ı doğrulayan haber
ABD'li büyükelçinin bu sözleriyle paralel şekilde, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (Kan), Trump'ın CENTCOM'a belirlenmiş bir tarih olmadan bir saldırı planı hazırlamasını emrettiğini yazdı.
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Başlıklar :Tom BarrackABDİran