İsrail'den çifte provokasyon

İsrail’de seçimlere beş günden az süre kala yaşanan gelişmeler, Netanyahu yönetiminin bölgeyi savaşa sürükleyerek seçim sürecini ertelemeyi amaçladığı yorumuna sebep oldu. Önceki gün İsrail'e ait onlarca savaş uçağı ve yakıt ikmal uçağının, Suriye ve Irak hava sahasını kullanarak İran sınırına kadar ilerlediği bildirildi. İsrailli ve ABD’li yetkililere göre uçaklar, olası bir saldırı güzergâhıyla uyumlu uçuşun ardından İsrail’e döndü. İsrail’in operasyonu ABD’ye önceden bildirerek İran’ı caydırmaya yönelik bir tatbikat olarak tanımladığı aktarıldı. Ancak bazı ABD’li kaynaklar, uçuşun İran’ı karşılık vermeye teşvik ederek yeni saldırılara zemin hazırlamak istediği değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan İsrail ordusunun Dera’nın batı kırsalındaki Cemle köyüne düzenlediği baskında, özel gereksinimli bir genç askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Kuneytra kırsalındaki Terence köyünde düzenlenen başka bir baskında ise BM Ateşkes Gözlem Gücü UNDOF’un devriyesinin engellendiği ve bir sivilin alıkonulduğu bildirildi. İşgalci gücün bu yolla Şam yönetimini taciz ederek, karşılık vermesini istediği değerlendiriliyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, İran ile savaşın yeniden başlaması halinde 27 Ekim'de yapılacak genel seçimlerin ertelenebileceğini belirtmişti.

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