Trump'tan İran'a üçlü suçlama: Petrol, protestolar ve nükleer silah

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarının savaş öncesine kıyasla arttığını belirterek, buna rağmen Tahran yönetiminin asılsız iddialarla piyasayı manipüle etmeye çalıştığını ileri sürdü. Trump, “İran, ABD ara seçimleri öncesinde petrol fiyatlarını yükseltmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hürmüz Boğazı'ndan çatışma öncesinden bile daha fazla petrol geçmesine rağmen sahte vurulma haberleri, mayınlar ve her türlü şeyi uyduruyorlar” ifadelerini kullandı.

İran'daki gösterilere değinen Trump, “Protestocuları ve yollarına çıkan herkesi öldürmeye devam ediyorlar. Bu gerçekten kötücül bir rejim; tek umudum Amerikan halkının ve dünyanın onların ne kadar kötü olduğunu anlaması. Yedi aydan kısa bir sürede 75 bin protestocu hayatını kaybetti. Dünyanın ve Demokrat Parti'nin bunu umursamıyor gibi görünmesi şok edici” açıklamasını yaptı.

Tahran yönetiminin nükleer programına ilişkin kırmızı çizgisini de yineleyen Trump, “İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak” dedi.

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