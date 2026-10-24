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Araç kiralamada 253 milyar TL yatırım

Araç kiralamada 253 milyar TL yatırım

04:00, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Araç kiralamada 253 milyar TL yatırım
Arşiv.

Araç kiralama sektörü, 2026’nın ilk 9 ayında 253 milyar liralık araç yatırımı gerçekleştirdi. Toplam filo 412 bine yaklaşırken, yatırımların 162,7 milyar liralık bölümü günlük, 90,3 milyar liralık bölümü ise operasyonel araç kiralamadan geldi. Sektördeki faaliyetler kapsamında 9 ayda ödenen vergiler yaklaşık 129,6 milyar liraya ulaştı.

Ülkemizde hızla gelişen alanlardan biri olan araç kiralama sektörü 2026 yılının ilk 9 ayında 253 milyar liralık araç yatırımı gerçekleştirdi. Operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 90,3 milyar TL tutarında yeni araç yatırımı gerçekleştirirken, günlük kiralama sektörünün aynı dönemdeki araç yatırımları yaklaşık 162,7 milyar TL'ye ulaştı. Toplam filo içindeki araç sayısı 412 bine yaklaştı. Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), NielsenIQ iş birliğiyle hazırlanan 2026 yılı üçüncü çeyrek sektör araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, araç yatırımları ve filo faaliyetleri kapsamında ödenen vergiler ise yaklaşık 129,6 milyar TL seviyesine yükseldi.

GÜNLÜKTE 173 BİN 300 ARAÇ

Operasyonel kiralama sektörünün filosu 238 bin 500 araç düzeyinde gerçekleşirken, günlük kiralama sektöründe filo büyüklüğü 173 bin 300 araca yükseldi. Özellikle yaz döneminde artan taleple birlikte günlük araç kiralama sektöründe üçüncü çeyrekte 1,4 milyona yakın kontrat ve 12,6 milyon kira günü gerçekleşti. Yılın ikinci çeyreği sonunda yaklaşık 406 bin araçlık filoya sahip olan sektör, üçüncü çeyrekte de büyüklüğünü artırmayı sürdürdü. TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan Tangün, araç kiralama sektörünün ekonomik koşullara rağmen yatırımlarını sürdürdüğünü belirterek, sektörün Türkiye'de sahiplikten kullanım ekonomisine geçişin en önemli aktörlerinden biri olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

TURİZM VE MOBİLİTEDEN BÜYÜMEYE KATKI

Tangün, “Günlük araç kiralama sektörümüz, turizm hareketliliği ve bireysel mobilite ihtiyaçlarının etkisiyle yaz döneminde güçlü bir performans ortaya koydu. Üçüncü çeyrekte 1,4 milyona yaklaşan kontrat adedi ve 12,6 milyonun üzerindeki kira günü, araç kiralama hizmetlerine yönelik talebin ulaştığı boyutu gösteriyor. Özellikle kira günü sayısındaki artış, mobilite hizmetlerinin kullanımının yaygınlaşması açısından önemli. Türkiye'nin turizm potansiyelini ve bireysel ulaşım ihtiyaçlarını dikkate aldığımızda günlük kiralama sektörünün önünde önemli bir büyüme alanı bulunduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

BENZİNLİ MODELLER İLK SIRADA

  • TOKKDER'in araştırması, operasyonel araç kiralama sektöründe benzinli modellerin ağırlığını koruduğunu gösterdi. Sektörün araç parkında benzinli araçların payı yüzde 65,9 olurken, dizel araçların payı yüzde 19,9 olarak gerçekleşti. Hafif hibrit araçlar yüzde 9,7, tamamen elektrikli araçlar yüzde 3,8, şarj edilebilir hibrit araçlar ise yüzde 0,7 pay aldı. Araç teknolojilerindeki dönüşümün kiralama sektörünü de doğrudan etkilediğini belirten Tangün, “Mobilite dünyası elektrifikasyon, bağlantılı araç teknolojileri, dijitalleşme ve değişen kullanıcı beklentileriyle birlikte yeniden şekilleniyor. Araç kiralama sektörü de bu dönüşümün önemli bir parçası” ifadelerini kullandı.

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Başlıklar :araç kiralamayatırımekonomi
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