Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kozay, yolsuzluk soruşturması kapsamında cezaevine yollanmıştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kozay'ın Çukurova Belediyesinde ve belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.
Görevden uzaklaştırıldı
Soruşturmada kamu kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanıldığı ve söz konusu eylemlerin suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği iddialarının incelendiği aktarıldı.
Açıklamada, Kozay'ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.