Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı

Kabızlık şikayetiyle hastaneye gitti, rektum kanseri teşhisi kondu: Robotik ameliyat ile ayağa kalktı, dört günde taburcu oldu

Adana'da kabızlık ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Meryem İnce (64), rektum kanseri tanısı aldı. Kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinin ardından robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat edilen İnce, operasyonun ertesi günü ayağa kalkıp yürümeye başladı. Ameliyatın ardından 4'üncü günde taburcu edilmesi planlanan İnce, "Yürüdükçe kendimi daha iyi hissettim. Şu an çok mutluyum" dedi.