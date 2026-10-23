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Çukurova Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: Belediye Başkanı Kozay ve önceki dönem başkanlık yapan Çetin ile birlikte 34 kişi tutuklandı

Çukurova Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: Belediye Başkanı Kozay ve önceki dönem başkanlık yapan Çetin ile birlikte 34 kişi tutuklandı

07:15, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 07:26, 23/10/2026, Cuma
AA
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Çukurova Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: Belediye Başkanı Kozay ve önceki dönem başkanlık yapan Çetin ile birlikte 34 kişi tutuklandı

Çukurova Belediyesindeki usulsüzlüklere yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ve geçen dönemki Belediye Başkanı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 34 zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Ekim'de gözaltına alınan ve İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Çukurova Belediye Başkanı Kozay, geçen dönemki belediye başkanı Çetin ve 4 belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 49 zanlının işlemleri tamamlandı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Ekim'de gözaltına alınan ve İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Çukurova Belediye Başkanı Kozay, geçen dönemki belediye başkanı Çetin ve 4 belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 49 zanlının işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, Başkan Kozay ve geçen dönemki belediye başkanı Çetin ile 3 belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 34 şüphelinin tutuklanmasına, aralarında 1 belediye başkan yardımcısı da olan diğerlerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.





Hakimlik, Başkan Kozay ve geçen dönemki belediye başkanı Çetin ile 3 belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 34 şüphelinin tutuklanmasına, aralarında 1 belediye başkan yardımcısı da olan diğerlerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

Soruşturma süreci


Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çukurova Belediyesinde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlükler yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesindeki "istisna" hükmünün usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerin hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı belediye personelinin fiilen işe gitmedikleri halde maaşlarının ödendiği iddialarına ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma süreciAdana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çukurova Belediyesinde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlükler yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesindeki "istisna" hükmünün usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerin hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı belediye personelinin fiilen işe gitmedikleri halde maaşlarının ödendiği iddialarına ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Dosya kapsamındaki ihbarlar üzerine Çukurova Belediyesinden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evrakları üzerinde 3 kişilik bilirkişi heyetince gerçekleştirilen inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller doğrultusunda, Çukurova Belediye Başkanı Kozay, geçen dönemki belediye başkanı Çetin, 4 belediye başkan yardımcısı ve belediyeye bağlı anonim şirketin 1 yöneticisinin de aralarında bulunduğu 51 şüpheliye yönelik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince 19 Ekim'de operasyon düzenlenmişti.



Dosya kapsamındaki ihbarlar üzerine Çukurova Belediyesinden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evrakları üzerinde 3 kişilik bilirkişi heyetince gerçekleştirilen inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller doğrultusunda, Çukurova Belediye Başkanı Kozay, geçen dönemki belediye başkanı Çetin, 4 belediye başkan yardımcısı ve belediyeye bağlı anonim şirketin 1 yöneticisinin de aralarında bulunduğu 51 şüpheliye yönelik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince 19 Ekim'de operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile geçen dönem Belediye Başkanı Soner Çetin ve 4 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aranan 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 49'a yükselmişti.

Operasyonda, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile geçen dönem Belediye Başkanı Soner Çetin ve 4 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aranan 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 49'a yükselmişti.
Başlıklar :çukurova belediyesirüşvet soruşturmasıemrah kozay
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