Çukurova Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınan 49 şüphelinin adliyeye sevk edilme anları kamerada

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi’nde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 49 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma dosyasında yer alan şok ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay’ın 'örgüt lideri', eski Belediye Başkanı Soner Çetin ile Kozay’ın teyzesi Sıdıka Şire’nin ise 'örgüt yöneticisi' olarak değerlendirildiği öğrenildi. Gözaltındaki şüpheliler arasında bazı belediye başkan yardımcıları, belediye personeli ve bürokratlar da yer alıyor.

RÜŞVET, İHALE USULSÜZLÜĞÜ VE BANKAMATİK MEMURLARI

Soruşturmanın; belediyenin ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda Kamu İhale Kanunu’ndaki istisna hükmünün usulsüz kullanıldığı ve hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

Bunun yanı sıra soruşturmada belediyede çalışmadığı halde maaş aldığı öne sürülen 8 kişi hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında CHP’li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk’ün kızı E.A.’nın da bulunduğu kaydedildi.

Belediyeden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evrakının 3 kişilik uzman bilirkişi heyetince detaylı şekilde incelendiği, hazırlanan rapor ve somut deliller doğrultusunda operasyon düğmesine basıldığı bildirildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 49 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.